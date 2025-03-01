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Прокачать ноги, ягодицы и пресс за одно занятие: что такое ABL-тренировка?

0:58
Спорт

Если вы хотите нагрузить ноги, ягодицы и пресс за одно занятие, ABL-тренировка — отличный способ.

Упражнение ягодичный мостик
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Упражнение ягодичный мостик

На английском языке она расшифровывается как abs, buttock, legs. На русском это звучит "пресс, ягодицы, ноги".

Такая тренировка поможет: увеличить общий показатель выносливости; нормализовать цикл сна и бодрствования; уплотнить кости; улучшить лимфодренаж; вывести токсины из организма; сделать кожу в проблемных зонах эластичнее; ускорить метаболизм.

Для кардио подойдут:

  • Прыжки со скакалкой;
  • зашагивания на степ, пишет "Чемпионат".

Для силовой части подойдут:

  • Приседания;
  • выпады;
  • мёртвая тяга;
  • планка;
  • скручивания.

Обычно тренировка длится в течение 45-60 минут. Новичкам достаточно заниматься 2-3 раза в неделю, опытным спортсменам можно 4-5 раз.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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