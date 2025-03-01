Прокачать ноги, ягодицы и пресс за одно занятие: что такое ABL-тренировка?

Если вы хотите нагрузить ноги, ягодицы и пресс за одно занятие, ABL-тренировка — отличный способ.
На английском языке она расшифровывается как abs, buttock, legs. На русском это звучит "пресс, ягодицы, ноги".
Такая тренировка поможет: увеличить общий показатель выносливости; нормализовать цикл сна и бодрствования; уплотнить кости; улучшить лимфодренаж; вывести токсины из организма; сделать кожу в проблемных зонах эластичнее; ускорить метаболизм.
Обычно тренировка длится в течение 45-60 минут. Новичкам достаточно заниматься 2-3 раза в неделю, опытным спортсменам можно 4-5 раз.
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!