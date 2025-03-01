Мышцы вырастут за два месяца: как правильно питаться спортсменам?

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1:18
Спорт

Иногда даже суперинтенсивные тренировки не приносят желаемых результатов в борьбе с излишними жиром на животе. Одна из главных причин — неправильное питание.

Завтрак
Фото: flickr.com by Or Hiltch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Завтрак

Эффективность от занятий спортом зависит от того, какие продукты составляют наше ежедневное меню. Если мы упражняемся, чтобы прокачать мышцы пресса, то без здорового рациона не получим желаемого результата.

"Только совместив правильное питание и спорт, можно добиться желаемых результатов и улучшить своё здоровье. Исключите жирную и богатую быстрыми углеводами пищу, то есть выпечку, сладости, жирное мясо и фастфуд", — цитирует "Чемпионат" легкоатлетку Валерию Андрееву.

Также, по ее мнению, желательно ограничить употребление продуктов промышленного приготовления, таких как колбасы, сосиски и готовые полуфабрикаты.

Спортсменка советует обогатить свой рацион свежими овощами, фруктами, яйцами, отварным мясом и рыбой нежирных сортов. Питаться нужно регулярно, примерно, 5-6 раз в день небольшими порциями. Важно употреблять не менее 1,5-2 л воды в день и принимать комплексы витаминов.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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