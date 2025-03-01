Сделать кор и пресс сильными и рельефными можно за месяц: ABS-тренировки вам помогут

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Сегодня расскажем об ABS-тренировке, которая поможет эффективно прокачать мышцы кора и пресса.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

Она будет мощнее большинства из обучающих видео и в разы интереснее. ABS-тренировки — это сокращение от Abdominal Back Spine, они представляют собой раздел в фитнесе, нацеленный на укрепление мышц кора и пресса.

"Основная цель ABS-тренировок — не только выработка знаменитых "кубиков" на животе, но и укрепление спины, улучшение осанки и повышение общей выносливости", — цитирует "Чемпионат" легкоатлетку Валерию Андрееву.

"Мёртвый жук"

Лягте на спину, удерживая руки над плечами.

Поднимите ноги и согните их в коленях так, чтобы икры образовали с бёдрами угол в 90 градусов.

Одновременно опустите левую руку за голову, а правую ногу вытяните вперёд и тянитесь носком к полу. Удерживайте себя в этой позиции несколько секунд. Вернитесь в исходное положение.

Повторите, но с другими рукой и ногой. Следите, чтобы поясница оставалась в контакте с полом.

Выполните 14 чередующихся повторений в подходе.

Планка "хардстайл"

Лягте на пол лицом вниз и поднимитесь в положение планки на предплечьях. Следите за тем, чтобы локти находились под плечами, а руки были сжаты в кулаки. Предплечья должны быть параллельно друг другу.

Как можно сильнее напрягите всё тело: квадрицепсы, ягодицы, спину и кулаки.

Выделяйте на такой подход по 10-20 секунд. Затем расслабьте мышцы.

Приседания со штангой на плечах

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, спина прямая. Снимите гриф со стойки и положите на плечи. Работайте с пустым грифом. Отведите ягодицы назад и выполните приседание.

Оттолкнитесь пятками и вернитесь в исходное положение.

Делайте по 12 повторений за один подход.

Боковые наклоны с гантелью

Встаньте так, чтобы ноги были на ширине бёдер, и возьмите гантель в правую руку. Ладонь должна быть направлена вовнутрь. Держите спину прямо, напрягите корпус, а затем наклонитесь в сторону как можно дальше, но только в талии.

Задержитесь на одну секунду в нижней точке амплитуды движения.

Вернитесь в исходное положение. Выполняйте от 12 до 20 повторений за один подход.

Вес используемой гантели должен быть ощутимым, но не на грани вашей подъёмной силы.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов



