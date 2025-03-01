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Округлые ягодицы привлекают: как добиться такой формы?

1:14
Спорт

Оказывается, ходить на ягодицах очень полезно. Врачи и эксперты хвалят это упражнение и считают его очень эффективным даже в борьбе с целлюлитом.

Фигура девушки
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Фигура девушки

"Функциональные и округлые ягодицы — это не только про красоту и сексуальность, но в большей степени про здоровье мышц тазового дна, поясницы и позвоночника в целом", — цитирует "Чемпионат" тренера Ольгу Мелякову.

Техника хождения на ягодицах проста и доступна абсолютно всем. Однако есть тонкости.

Как выполнять?

  • Исходное положение: сидя на ягодицах, макушка тянется вверх, ноги выпрямлены перед собой. Старайтесь сохранять нейтральное положение позвоночника. Прижмите согнутые руки к корпусу. Мышцы пресса должны быть в лёгком тонусе.
  • Перенесите вес тела на одну ногу, при этом приподняв и переместив чуть вперёд другую. Повторите это движение на другую сторону.
  • Начните так шагать по полу вперёд и назад. Отталкивайтесь от пола седалищными костями.
  • Во время движения ноги вперёд она должна быть прямой и находиться на весу.
  • Двигайтесь без резких движений.

Уточнения

Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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