Округлые ягодицы привлекают: как добиться такой формы?

Оказывается, ходить на ягодицах очень полезно. Врачи и эксперты хвалят это упражнение и считают его очень эффективным даже в борьбе с целлюлитом.
"Функциональные и округлые ягодицы — это не только про красоту и сексуальность, но в большей степени про здоровье мышц тазового дна, поясницы и позвоночника в целом", — цитирует "Чемпионат" тренера Ольгу Мелякову.
Техника хождения на ягодицах проста и доступна абсолютно всем. Однако есть тонкости.
Как выполнять?
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
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