Быстро накачать ягодицы дома поможет это упражнение: подойдёт женщинам и мужчинам

Чтобы быстро накачать красивые и упругие ягодицы в домашних условиях, вам пригодится гиря. Это отличный тренажёр для многих групп мышц, в том числе для ягодичных.
Тренировка состоит из пяти упражнений, к каждому из которых нужно отнестись с максимальной серьёзностью.
Сначала делаем выпады на месте в 2-3 подхода по 15. Затем делаем то же самое с приседаниями "сумо". После этого ложимся и делаем ягодичный мостик. Затем выполняем классические приседания в три подхода по 15 повторений. Завершаем тренировку болгарскими выпадами в два подхода по 15 повторений.
Важно перед тренировкой сделать разминку, пишет "Чемпионат".
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