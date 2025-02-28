Быстро накачать ягодицы дома поможет это упражнение: подойдёт женщинам и мужчинам

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Чтобы быстро накачать красивые и упругие ягодицы в домашних условиях, вам пригодится гиря. Это отличный тренажёр для многих групп мышц, в том числе для ягодичных.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка тренируется

Тренировка состоит из пяти упражнений, к каждому из которых нужно отнестись с максимальной серьёзностью.

Сначала делаем выпады на месте в 2-3 подхода по 15. Затем делаем то же самое с приседаниями "сумо". После этого ложимся и делаем ягодичный мостик. Затем выполняем классические приседания в три подхода по 15 повторений. Завершаем тренировку болгарскими выпадами в два подхода по 15 повторений.

Важно перед тренировкой сделать разминку, пишет "Чемпионат".