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Ягодицы и спина станут крепче кирпича: для этой тренировки нужна только гиря

1:29
Спорт

Известный фитнес-тренер Павел Цацулин стал популяризатором упражнений с гирей. Махи гирей — базовое многосуставное упражнение, которое любят использовать как профессионалы, так и новички в спорте.

Девушка держит гирю
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Девушка держит гирю

"Махи гирей — отличный способ развить и укрепить ягодичные мышцы, а также мышцы спины, плеч и ног", — цитирует "Чемпионат" лидера спортивного движения "Уличная Атлетика" Андрея Нагибина.

Акцент в этом упражнении делается на бицепсы бёдер, ягодицы, поясничные мышцы спины, косвенно вовлекаются мускулы пресса, предплечья, широчайшие и икроножные.

Как выполнять?

  1. Встаньте, ноги расставьте чуть шире плеч. Плечи немного отведите назад, согните ноги в коленях, таз отведите назад, а корпус слегка наклоните вперёд.
  2. Возьмите гирю с обеих рук и опустите между ног, заведя её за бёдра. Руки сохраняйте прямыми.
  3. При помощи силы ягодиц и ног поднимитесь и вытолкните гирю вверх, пока руки не станут параллельно полу, выпрямитесь.
  4. Опускайте гирю обратно между ног, возвращаясь в исходное положение, отведите таз назад, наклоните корпус вперёд. Поддерживайте небольшое напряжение в ягодичных мышцах на протяжении всего упражнения.
  5. Повторяйте, контролируя скорость движения гири. Движение должно начинаться с ног.

Уточнения

Ги́ря  — спортивный снаряд для силовых упражнений.
 

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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