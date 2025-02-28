Ягодицы и спина станут крепче кирпича: для этой тренировки нужна только гиря

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Известный фитнес-тренер Павел Цацулин стал популяризатором упражнений с гирей. Махи гирей — базовое многосуставное упражнение, которое любят использовать как профессионалы, так и новички в спорте.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Девушка держит гирю

"Махи гирей — отличный способ развить и укрепить ягодичные мышцы, а также мышцы спины, плеч и ног", — цитирует "Чемпионат" лидера спортивного движения "Уличная Атлетика" Андрея Нагибина.

Акцент в этом упражнении делается на бицепсы бёдер, ягодицы, поясничные мышцы спины, косвенно вовлекаются мускулы пресса, предплечья, широчайшие и икроножные.

Как выполнять?

Встаньте, ноги расставьте чуть шире плеч. Плечи немного отведите назад, согните ноги в коленях, таз отведите назад, а корпус слегка наклоните вперёд. Возьмите гирю с обеих рук и опустите между ног, заведя её за бёдра. Руки сохраняйте прямыми. При помощи силы ягодиц и ног поднимитесь и вытолкните гирю вверх, пока руки не станут параллельно полу, выпрямитесь. Опускайте гирю обратно между ног, возвращаясь в исходное положение, отведите таз назад, наклоните корпус вперёд. Поддерживайте небольшое напряжение в ягодичных мышцах на протяжении всего упражнения. Повторяйте, контролируя скорость движения гири. Движение должно начинаться с ног.

Уточнения

Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.





Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

