Ягодицы и спина станут крепче кирпича: для этой тренировки нужна только гиря

Известный фитнес-тренер Павел Цацулин стал популяризатором упражнений с гирей. Махи гирей — базовое многосуставное упражнение, которое любят использовать как профессионалы, так и новички в спорте.
"Махи гирей — отличный способ развить и укрепить ягодичные мышцы, а также мышцы спины, плеч и ног", — цитирует "Чемпионат" лидера спортивного движения "Уличная Атлетика" Андрея Нагибина.
Акцент в этом упражнении делается на бицепсы бёдер, ягодицы, поясничные мышцы спины, косвенно вовлекаются мускулы пресса, предплечья, широчайшие и икроножные.
Ги́ря — спортивный снаряд для силовых упражнений.
Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.
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