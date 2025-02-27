Обувь для активного отдыха: что лучше одевать в горы или в лес?

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы собрались отдыхать активно, ходить в походы, то сделать приключение комфортным и безопасным поможет правильно подобранная обувь.

Фото: unsplash.com by Lionello DelPiccolo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вертикальное скручивание с рюкзаком

Современные модели сочетают в себе технологии, надёжность и стиль, обеспечивая поддержку, защиту и удобство в любых условиях. К обуви для активного отдыха в разное время года предъявляют разные требования.

Летом она должна брать воздухопроницаемой и лёгкой, а зимой, весной и осенью важно не только тепло, но и сцепление с поверхностью, чтобы не поскользнуться. Для прогулки по лесу подойдет обувь с гибкой и умеренно рельефной подошвой. Но если это поход с рюкзаком на целый день, стоит отдать предпочтение модели с агрессивным резиновым протектором.

Летом основной проблемой становится перегрев и потливость ног, поэтому и обувь должна быть лёгкой и хорошо дышащей. Если же вы видите обувь из полностью синтетических материалов без указаний на технологии с их "дышащими" свойствами — ваши ноги будут "вариться", особенно в жару, пишет "Чемпионат".

Зимой обувь должна не пропускать влагу. Здесь снова спасает натуральная кожа как один из лучших материалов для верхней части зимних и демисезонных ботинок. Однако без мембранного слоя может промокать, поэтому для активного отдыха лучше выбирать ботинки с мембранами.

Уточнения

Похо́д — путешествие по заранее определённому маршруту, осуществляемое с образовательными, оздоровительными, спортивными, исследовательскими или иными целями.





Мембрана (от лат. membrana — кожица) — тонкая гибкая плёнка или пластинка, обычно закреплённая по периметру.

