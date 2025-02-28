Усталость и целлюлит вас покинут: как сделать тело упругим и накаченным?

Для чего спортсменам нужен массаж и когда его нельзя делать, расскажем ниже.
Часто его воспринимают как роскошь, доступную элитным спортсменам. На самом деле массаж напрямую влияет на результат тренировок.
Например, восстановительный массаж применяется после тренировок и соревнований для расслабления мышц, снижения напряжения и устранения болезненных ощущений. Его нужно проводить в течение 1-2 часов после физической нагрузки.
Предварительный массаж перед футбольным матчем или другим состязанием помогает повысить возможности организма. Он улучшает работу мышц и суставов.
После травм нужна специальные массажные техники. Они помогают устранить отеки, улучшить кровообращение и ускорить регенерацию тканей. В целом массаж оптимизирует спортивные результаты. Он помогает быстрому выведению продуктов метаболизма из организма, пишет "Чемпионат".
Разминочный массаж стоит делать за 15-30 минут до начала каждой тренировки.
Обычный восстановительный — в течение 1-2 часов после любой физической активности.
Спортсменам нужно посещать массаж хотя бы 1-2 раза в неделю.
Не следует его делать, когда у вас есть острые воспалительные процессы и при повышенной температуре тела.
Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
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