Усталость и целлюлит вас покинут: как сделать тело упругим и накаченным?

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Для чего спортсменам нужен массаж и когда его нельзя делать, расскажем ниже.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain массаж

Часто его воспринимают как роскошь, доступную элитным спортсменам. На самом деле массаж напрямую влияет на результат тренировок.

Например, восстановительный массаж применяется после тренировок и соревнований для расслабления мышц, снижения напряжения и устранения болезненных ощущений. Его нужно проводить в течение 1-2 часов после физической нагрузки.

Предварительный массаж перед футбольным матчем или другим состязанием помогает повысить возможности организма. Он улучшает работу мышц и суставов.

После травм нужна специальные массажные техники. Они помогают устранить отеки, улучшить кровообращение и ускорить регенерацию тканей. В целом массаж оптимизирует спортивные результаты. Он помогает быстрому выведению продуктов метаболизма из организма, пишет "Чемпионат".

Разминочный массаж стоит делать за 15-30 минут до начала каждой тренировки.

Обычный восстановительный — в течение 1-2 часов после любой физической активности.

Спортсменам нужно посещать массаж хотя бы 1-2 раза в неделю.

Не следует его делать, когда у вас есть острые воспалительные процессы и при повышенной температуре тела.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



