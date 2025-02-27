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Побороть бессонницу за 5 минут поможет этот секретный метод

1:54
Спорт

Массажист Екатерина Сидоренко раскрыла секрет, чтобы избавиться от бессонницы. Вам не понадобятся таблетки или медитации, помочь решить проблему со сном может массаж. Он помогает снять напряжение и избавиться от стресса.

Массаж сухой щеткой
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Массаж сухой щеткой

"Во время сеанса происходит выработка эндорфинов и серотонина, что помогает улучшить настроение и снизить тревожность. Массаж активизирует кровообращение, что способствует лучшему насыщению тканей кислородом и улучшает общее самочувствие", — цитирует эксперта "Чемпионат".

Какой массаж поможет улучшить сон:

  • Массаж шеи и плеч. Сядьте удобно, наклоните голову вбок и мягко помассируйте шею пальцами. Не забывайте про плечи — их тоже можно покачать и размять. Массировать области нужно 5-10 минут.
  • Техника "пять минут перед сном". Лягте на спину, положите руки на живот и начинайте легкими круговыми движениями массировать область живота. Это не только успокаивает, но и помогает пищеварению. Длится такой сеанс пять минут.
  • Массаж стоп. Сядьте удобно, поднимите одну ногу и начните массировать ее пальцами. Обратите внимание на область под большим пальцем — это точка, отвечающая за мозг. Массируйте ее аккуратно.
  • Ароматерапия и массаж. Добавьте в массаж немного эфирных масел. Лаванда, ромашка или бергамот помогут создать атмосферу уюта и расслабления. Просто капните несколько капель масла на руки перед массажем и наслаждайтесь ароматом.
  • "Мягкой волной". Лягте на спину и нежно проведите руками по животу, создавая волнообразные движения. Это поможет успокоить мысли и подготовить тело к сну в конце дня.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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