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Чемпион ОИ-88 назвал Италию площадкой для подготовки российских лыжников к Олимпийским играм

1:27
Спорт

Олимпийский чемпион 1988 года по лыжным гонкам Михаил Девятьяров-старший поделился своими мыслями о сборах российских лыжников в Италии, которые были организованы с целью подготовки к Олимпийским играм 2026 года.

Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине

Он отметил, что поскольку следующие Олимпийские игры пройдут в Италии, некоторые российские спортсмены отправились на сборы в эту страну. Это позволило им адаптироваться к местным условиям, включая снег, высоту и атмосферу, что является важным для понимания, где им предстоит соревноваться в будущем.

Девятьяров выразил уверенность в том, что российские спортсмены вернутся и будут успешно выступать на Олимпийских играх.

"Это всё увидеть — очень важно, потому что спортсменам надо чувствовать, где им соревноваться в следующем году. Я думаю, всё‑таки наши спортсмены вернутся и будут выступать на Олимпийских играх", — сказал Девятьяров в интервью "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что несколько членов сборной России, включая Савелия Коростелёва, Сергея Волкова и Дарью Непряеву, под руководством старшего тренера Егора Сорина, провели сборы в Италии. Кроме того, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов одержал победу в гонке Sudtirol Moonlight Classic, проходившей в Италии.

Уточнения

Зи́мние Олимпи́йские и́гры 2026 (англ. 2026 Winter Olympics, фр. Jeux olympiques d'hiver de 2026, итал. XXV Giochi olimpici invernali, официальное название XXV Зи́мние Олимпи́йские и́гры) — международное спортивное мероприятие, которое планируется провести с 6 по 22 февраля 2026 года.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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