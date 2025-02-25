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Губерниев разочарован мужской сборной России по биатлону после Кубка сильнейших

1:17
Спорт

Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поделился своими впечатлениями о выступлениях мужской и женской сборных России по биатлону на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах (Белоруссия).

Дмитрий Губерниев
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Губерниев

По его словам, женская команда показала отличные результаты. Она доминировала на соревнованиях, несмотря на конкуренцию со стороны сильных соперниц, таких как Динара Смольская и Анна Сола.

Мужская сборная, с другой стороны, не смогла продемонстрировать высокий уровень подготовки. Единственным ярким моментом стало выступление Карима Халили, который завоевал несколько медалей, включая победу в личной гонке. Однако в целом команда показала слабую игру и не оправдала ожиданий.

"Мужской коллектив, если говорить про подопечных Каминского и в меньшей степени про команду Башкирова, подготовку к главному старту провалил, называя вещи своими именами. Команда выглядела слабо и явно ниже своих возможностей", - сказал Губерниев на "Матч ТВ". 

Губерниев отметил, что тренерам предстоит проанализировать результаты и сделать выводы для подготовки к будущим соревнованиям. Он также выразил надежду на улучшение результатов мужской сборной.

Уточнения

Дми́трий Ви́кторович Губе́рниев (род. 6 октября 1974, Дрезна, Орехово-Зуевский район, Московская область) — российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» и главный редактор Объединённой дирекции спортивных каналов ВГТРК (2013—2015). 

Биатло́н (от лат. bis — дважды и др.-греч. ἆθλον — состязание, борьба) — зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжные гонки со стрельбой из винтовки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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