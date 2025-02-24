Евросоюз ввёл санкции ещё против двух российских спортсменов

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и шахматист Сергей Карякин попали под санкции Евросоюза.

Фото: commons.wikimedia.org by Galiya Kamalova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вице-чемпион мира по шахматам 2016 года Сергей Карякин

Гимнаст уже находится под санкциями США, Великобритании и Канады. Он занимает пост зампредседателя правления "Движения первых" и вице-президента Федерации гимнастики России.

А Карякин до 2009 года выступал за Украину, а потом получил гражданство РФ. В 2022 году шахматиста на шесть месяцев отстранила Международная шахматная федерация (FIDE) за поддержку СВО.

Кстати, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот пакет санкций прогнозируемым, сообщает РБК Спорт.

Уточнения

Ники́та Влади́мирович Наго́рный (род. 12 февраля 1997, Ростов-на-Дону, Россия) — российский гимнаст. Заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион (2020), серебряный призёр Олимпийских игр (2016), трёхкратный чемпион мира (2019), восьмикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021) года.



