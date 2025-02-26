Как воспитать чемпиона? Ребёнок с детства привыкнет к спорту, если следовать этим советам

Директор Европейского гимнастического центра Илья Сидоров объяснил, как выбрать спортивную секцию для вашего ребенка. Он считает, что необходимо прислушаться к ребенку.
"Ему должен нравиться этот вид спорта. Тогда он будет ходить на тренировки с радостью и желанием, только такие занятия принесут ему пользу", — цитирует его "СЭ".
Он рекомендует оценить физические данные и темперамент вашего сына или дочки. Некоторые дети, к примеру, больше любят командные виды спорта, другие — индивидуальные.
Еще нужно учитывать рост, комплекцию, природные склонности ребенка и состояние здоровья.
"Помните, главная цель — привить ребенку любовь к спорту и активному образу жизни. Нужно быть готовым сменить секцию, если этот вид спорта не приносит удовольствия малышу", — отметил Сидоров.
Он добавил, что прежде чем отдать ребенка на секцию, важно убедиться, что этот вид спорта ему не противопоказан.
Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.
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