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Как воспитать чемпиона? Ребёнок с детства привыкнет к спорту, если следовать этим советам

1:02
Спорт

Директор Европейского гимнастического центра Илья Сидоров объяснил, как выбрать спортивную секцию для вашего ребенка. Он считает, что необходимо прислушаться к ребенку.

Детский футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Magnus Franklin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Детский футбол

"Ему должен нравиться этот вид спорта. Тогда он будет ходить на тренировки с радостью и желанием, только такие занятия принесут ему пользу", — цитирует его "СЭ".

Он рекомендует оценить физические данные и темперамент вашего сына или дочки. Некоторые дети, к примеру, больше любят командные виды спорта, другие — индивидуальные.

Еще нужно учитывать рост, комплекцию, природные склонности ребенка и состояние здоровья.

"Помните, главная цель — привить ребенку любовь к спорту и активному образу жизни. Нужно быть готовым сменить секцию, если этот вид спорта не приносит удовольствия малышу", — отметил Сидоров.

Он добавил, что прежде чем отдать ребенка на секцию, важно убедиться, что этот вид спорта ему не противопоказан.

Уточнения

Спорт (от англ. sport — сокращение от первоначального старофранц. disport — «развлечение, забава») — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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