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Всё дело в начинке! Как остаться стройной, не отказывая себе во вкусных блинчиках?

1:43
Спорт

Во всей России люди начали печь блины с понедельника. Как не набрать лишние килограммы на Масленичной неделе, рассказала Pravda. Ru Анна Белоусова, врач-диетолог, нутрициолог, терапевт.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

"Блины — это углеводистый продукт. А всю плотную углеводистую пищу, если мы не хотим набирать вес, мы переносим на утро, на первую половину дня. Масленичные гулянья — это очень хорошая народная традиция, потому что можно съесть блинов и тут же потратить за хороводами и прочими развлечениями", — считает эксперт.

По словам диетолога, для фигуры важно не качество, а количество съеденных блинов.

"Блины можно печь любые. Дрожжевые и бездрожжевые — разницы практически нет по калорийности, потому что дрожжи лишних калорий не дают. Однако когда мы добавляем дрожжи, тесто приобретает кислый вкус, и его надо умягчить добавлением сахара. Поэтому мы кладем больше сахара. И за счет этого повышается калорийность", — отметила эксперт.

Белоусова считает, что для каждого человека своя норма блинов. На самом деле на Масленицу едят не блинчики, а именно блины, на которые кладут начинку.

"Мажьте тоньше, как говорится. Не кладите ложками, а намазывайте. Со сметаной все просто: выбираем менее жирную и всё. Не 25, а 15 процентов. Можно попробовать заменить хорошим густым йогуртом — либо греческий, либо термостатный. Он по вкусу достаточно близок к сметане, и на блинах ведет себя вполне прилично", — советует Белоусова.

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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