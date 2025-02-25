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Так худеть нельзя! Самые частые ошибки перечислила диетолог

1:15
Спорт

Многие люди начинают задуматься о похудении чаще, когда уже не только по лестнице сложно без одышки подняться, но и даже гулять пешком. При этом скинуть лишние килограммы всегда хочется быстро и без строгих ограничений.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Ошибки при похудении:

Нереальные цели

Очевидно, когда женщине или мужчине нужно сбросить 25-30 кг и более, то есть это примерно 30 процентов от общей массы тела, но сразу ставить такую задачу неправильно. Для начала необходимо сбросить 5-7% от исходной массы тела за полгода. То есть, если исходный вес был 100 кг, то 5% — это всего лишь 5 килограммов. При этом самое сложное — не сбросить эти 5 кг, а не набрать их снова.

Резкое голодание

Такая ошибка грозит следующими последствиями: выпадение волос; ухудшение кожи, ее сухость и шелушение; гормональный дисбаланс; неизбежная потеря белков; нехватка витаминов и микроэлементов; стресс для организма.

Худеть самостоятельно

Ошибочно держать диеты, не пройдя медицинское обследование и не получив рекомендаций врача, сообщает "СЭ".

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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