Спорт за ноль рублей: 8 простых и доступных способов тренироваться бесплатно

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Регулярная физическая активность не обязательно требует дорогих абонементов и персональных тренеров. Многие виды спорта можно практиковать совершенно бесплатно или с минимальными затратами, пишет "Чемпионат".

Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бег на пляже

8 бюджетных способов тренироваться

Ходьба — доступный и полезный вид активности, не требующий никакого оборудования. Подъем по лестнице — отличная кардионагрузка, которая укрепляет ноги и сердце. Бег — один из самых доступных способов поддерживать форму, требующий лишь удобной обуви. Тренировки онлайн — сотни бесплатных программ для занятий дома. Турники и уличные тренировки — площадки доступны во многих дворах. Йога и растяжка — можно заниматься самостоятельно с видеоуроками. Лыжи — доступный зимний вид спорта, особенно с бюджетным инвентарем. Ситуативные кардионагрузки — отказ от лифта, прогулки пешком и активные игры с детьми.

Почему стоит выбирать бюджетные тренировки?

Спорт — это не только тренажерный зал. Регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровье, укреплять иммунитет и улучшать настроение. Многие бесплатные методы тренировок так же эффективны, как и занятия в фитнес-клубах.

Что в итоге?

Оставаться активным и спортивным можно без крупных затрат. Достаточно найти подходящий вариант и регулярно заниматься, чтобы увидеть результаты.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



