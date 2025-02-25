Людям с избыточным весом строго запрещено! Каких упражнений лучше избегать?

Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова перечислила упражнения, которые нельзя выполнять людям с избыточным весом.
По её словам, подход к тренировкам в этом случае должен быть максимально бережным и щадящим.
В первую очередь нужно с особым вниманием отнестись к бегу и прыжкам на скакалке. Упорствовать в таком случае не стоит, так как сердце полных людей и так работает на износ.
Малова уверена, что без инструктора и спортивного врача, который может оценить риски и целесообразность таких двигательных активностей, нельзя заниматься, если у вас большой избыточный вес.
Ольга подчеркнула, что во время бега ударная нагрузка о твердую поверхность почти в пять раз превышает собственный вес бегуна. Заменить такую активность вам поможет скандинавская ходьба.
"Если интенсивно ходить по парку на свежем воздухе, да еще и по неровной поверхности, то за пять минут уйдет около 30 каллорий без вреда для суставов и всего опорно-двигательного аппарата", — отметила эксперт.
Также полезны будут лечебная физкультура и плавание.
"Если говорить про плавание, то час плавания в бассейне поможет потратить в среднем около 400 каллорий. Это равнозначно бегу на беговой дорожке", — цитирует Махову "СЭ".
Только после постепенного снижения веса, на 3-5 кг в месяц, можно говорить о расширении типов физической нагрузки, добавила специалист.
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