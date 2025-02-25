Людям с избыточным весом строго запрещено! Каких упражнений лучше избегать?

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Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова перечислила упражнения, которые нельзя выполнять людям с избыточным весом.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

По её словам, подход к тренировкам в этом случае должен быть максимально бережным и щадящим.

В первую очередь нужно с особым вниманием отнестись к бегу и прыжкам на скакалке. Упорствовать в таком случае не стоит, так как сердце полных людей и так работает на износ.

Малова уверена, что без инструктора и спортивного врача, который может оценить риски и целесообразность таких двигательных активностей, нельзя заниматься, если у вас большой избыточный вес.

Ольга подчеркнула, что во время бега ударная нагрузка о твердую поверхность почти в пять раз превышает собственный вес бегуна. Заменить такую активность вам поможет скандинавская ходьба.

"Если интенсивно ходить по парку на свежем воздухе, да еще и по неровной поверхности, то за пять минут уйдет около 30 каллорий без вреда для суставов и всего опорно-двигательного аппарата", — отметила эксперт.

Также полезны будут лечебная физкультура и плавание.

"Если говорить про плавание, то час плавания в бассейне поможет потратить в среднем около 400 каллорий. Это равнозначно бегу на беговой дорожке", — цитирует Махову "СЭ".

Только после постепенного снижения веса, на 3-5 кг в месяц, можно говорить о расширении типов физической нагрузки, добавила специалист.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

