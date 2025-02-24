10 упражнений для шеи: снимаем напряжение и улучшаем подвижность

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Мышцы шеи играют ключевую роль в поддержании осанки, предотвращении болей и защите от травм. Правильная тренировка поможет улучшить подвижность, снять зажимы и снизить риск остеохондроза, пишет "Спорт-Экспресс". Разбираем 10 эффективных упражнений, которые помогут снять напряжение, предотвратить боли и укрепить мышцы.

Фото: Freepik by stefamerpik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Осмотр эндокринолога

10 лучших упражнений для шеи

Сгибание шеи лежа — лежа на скамье, медленно наклоняйте голову вперед. Разгибание шеи лежа — опуская голову назад, укрепляем задние мышцы. Шраги — подъем плеч вверх помогает укрепить трапециевидную мышцу. Разгибание шеи на боку — лежа на боку, поднимайте голову вверх. Разгибание шеи со шлемом — выполняется с утяжелением для продвинутых. Сгибание шеи со шлемом — помогает проработать переднюю часть шеи. Разгибание шеи с резинкой (сидя) — создаем нагрузку с помощью эластичной ленты. Разгибание шеи с резинкой в упоре — тренируем мышцы в положении "на четвереньках". Вытяжение шеи с резинкой — растягиваем мышцы и улучшаем осанку. Повороты головы с резинкой — прорабатываем боковые мышцы шеи.

Как тренироваться безопасно?

Начинайте с небольшого количества повторений, избегайте резких движений. Позвоночник в шейном отделе особенно уязвим, поэтому важна правильная техника.

Что в итоге?

Регулярные тренировки шеи помогут избежать болей, улучшить осанку и повысить гибкость. Выполняя эти упражнения хотя бы 10 минут в день, вы почувствуете значительное облегчение.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



