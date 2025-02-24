10 упражнений для шеи: снимаем напряжение и улучшаем подвижность

Мышцы шеи играют ключевую роль в поддержании осанки, предотвращении болей и защите от травм. Правильная тренировка поможет улучшить подвижность, снять зажимы и снизить риск остеохондроза, пишет "Спорт-Экспресс". Разбираем 10 эффективных упражнений, которые помогут снять напряжение, предотвратить боли и укрепить мышцы.
Начинайте с небольшого количества повторений, избегайте резких движений. Позвоночник в шейном отделе особенно уязвим, поэтому важна правильная техника.
Регулярные тренировки шеи помогут избежать болей, улучшить осанку и повысить гибкость. Выполняя эти упражнения хотя бы 10 минут в день, вы почувствуете значительное облегчение.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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