Эти три ошибки совершают все новички-бегуны

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Начало бегового пути может быть невероятно захватывающим. Однако нужно остерегаться делать слишком много слишком рано, иначе вы можете оказаться в стороне.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Зимняя пробежка

Стремление к беговой серии

Если вы с головой окунулись в изучение планов или целей по бегу, вы, вероятно, уже слышали о термине "серия бега". Это относится к тому, когда кто-то намеревается бегать каждый день в течение определенного количества дней или иногда без установленной даты окончания.

Например, можно стремиться бегать по три километра в день, каждый день, в течение года. Это может звучать как хорошая цель и может выглядеть броско в социальных сетях, правда в том, что вы подвергаете себя риску травмы, связанной с бегом, из-за перегрузки.

Вашему телу нужно время, чтобы адаптироваться к нагрузке, которую вы ему даете, когда начинаете бегать. Ему также нужно время, чтобы восстановиться после проделанной работы. Стремление к беговой серии не оставляет времени на адаптацию и восстановление.

Бег с профессионалами

Если вы недавно начали бегать или планируете это сделать, это может быть связано с тем, что у вас есть друг, который занимается бегом и хочет, чтобы вы присоединились.

Если вы хотите бегать с более опытными или быстрыми друзьями, попросите их бежать в вашем темпе и не присоединяйтесь ко всем их пробежкам. Быстрый бег все время или слишком часто в неделю может привести к перетренированности и повысить риск получения травмы. Ваш беговой путь может закончиться, даже не начавшись, если вы попытаетесь переусердствовать.

Питание

Недостаточное питание и питье до, во время и после пробежки может привести к усталости, замедленному восстановлению и страху перед следующей пробежкой.

Если вы планируете начать беговую программу, вам следует подумать о консультации с врачом, чтобы убедиться, что вы понимаете потребности организма.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



