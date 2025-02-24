Россиянка стала самой молодой победительницей теннисного турнира WTA 1000

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Восходящая звезда тенниса из России Мирра Андреева стала самым молодым игроком, когда-либо завоевавшим титул WTA 1000 после победы над Кларой Таусон и выиграла Dubai Duty Free Tennis Championships.

Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мирра Андреева

Ей всего 17 лет, но Андреева поднялась в первую десятку мирового рейтинга с этой победой, став самым молодым игроком, достигшим таких высот после Николь Вайдишовой в 2007 году. Российской теннисистке потребовался один час и 46 минут, чтобы победить 22-летнюю Таусон со счетом 7-6 (1), 6-1 в финале.

"И последнее, но не менее важное: я хотела бы поблагодарить себя", — сказала она, улыбаясь, пока толпа смеялась. "Я знаю, с чем мне пришлось столкнуться, и я просто хочу поблагодарить себя за то, что ты всегда верила в меня".

Поскольку ей еще нет 18 лет, есть некоторые части победы, которыми она пока не может насладиться, например, потягивать бокал шампанского или иметь банковский счет для получения призовых в размере 597 000 долларов.

"Все вопросы к моему отцу", — сказала она журналистам, когда ее спросили, как она потратит призовые деньги, согласно веб-сайту турнира. "Все они идут на его кредитную карту, потому что у меня пока нет своей. У меня не может быть своего банковского счета, потому что мне нет 18. Я надеюсь, что он оставит мне немного денег, чтобы потратить их где-то, купить чипсы и колу… Честно говоря, я даже не знаю, чего хочу".

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2024).

