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Месси установил новый рекорд в истории MLS, достигнув невероятного рубежа

1:46
Спорт

Футбольный клуб "Интер Майами" сократил состав до 10 человек перед перерывом против "Нью-Йорк Сити", но игрок Лионель Месси успел вписать своё имя в учебники истории.

Лионель Месси
Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лионель Месси

Он вошел в историю всего за несколько минут сезона MLS 2025, став самым быстрым игроком, забившим 40 голов в лиге. Аргентинец отдал голевую передачу на первый гол Miami в сезоне, дав возможность Томасу Авилесу выйти вперед со счетом 1:0. Ему потребовалось 26 матчей, чтобы достичь этой отметки, объединив свои 19 передач и 21 забитый гол за клуб.

Бывший товарищ Месси по команде ФК "Барселона" Жорди Альба помог ему сделать последний пас Авилесу. Через несколько минут Авилес был удален с поля из-за красной карточки.

Месси проводит свой третий сезон в составе "Херонс" и вторую полную кампанию MLS. В 2024 году он сыграл всего 19 игр, забил 20 голов и отдал 16 результативных передач, но травмы и международные обязательства не давали ему играть в течение значительного периода времени. Тем не менее, в прошлом году он стал самым быстрым игроком, забившим 25 голов за один сезон.

Присоединившись к "Майами" летом 2023 года, Месси забил гол и отдал две результативные передачи в своих первых шести матчах регулярного сезона MLS, прежде чем привести "Майами" к Кубку болельщиков 2024 года и месту на Клубном чемпионате мира ФИФА 2026 года.

Уточнения

Лионе́ль Андре́с Ме́сси Куччитти́ни (исп. Lionel Andrés Messi Cuccittini, испанское произношение: [ljoˈnel anˈdɾez ˈmesi] ; родился 24 июня 1987, Росарио, Аргентина) — аргентинский футболист, нападающий и капитан клуба MLS «Интер Майами», капитан сборной Аргентины.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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