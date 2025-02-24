Кошачьи потягивания и скручивания: секреты здоровой спины

Для тех, кто сталкивается с болью в пояснице после тренировок или долгого сидения, динамическая растяжка может стать эффективным решением. В отличие от статической, где положение фиксируется, этот метод предполагает активные движения, улучшающие подвижность суставов и мышц.
Как объясняет Рэйчел Гилман, сооснователь wellness-центра Eat Move Sleep, такие упражнения развивают силу и гибкость, снижая риск травм. Они подходят как для разминки перед тренировкой, так и для снятия напряжения после рабочего дня.
Эффект: Укрепляет мышцы спины, шеи и бёдер, улучшает осанку и готовит позвоночник к нагрузкам.
Техника:
Повторите 10-12 раз.
Эффект: Развивает координацию, растягивает подколенные сухожилия и активирует заднюю цепь мышц.
Техника:
Сделайте 8-10 повторов.
Эффект: Улучшает вращательную подвижность позвоночника, задействуя пресс, бёдра и плечи.
Техника:
Стоя с широко расставленными ногами, наклоняйтесь поочерёдно к противоположной стопе.
Выполните по 10 наклонов в каждую сторону.
Эффект: Растягивает заднюю поверхность тела и повышает гибкость позвоночника.
Техника:
Наклонитесь вперёд, коснувшись пола, затем медленно поднимитесь, вытягивая руки вверх.
Повторите 10 раз, контролируя движение.
Эффект: Снимает напряжение в пояснице, увеличивая подвижность грудного отдела.
Техника:
Лёжа на спине, опускайте согнутые колени в стороны, касаясь пола.
Сделайте по 10 повторов на каждую сторону.
Как подчёркивает Рэйчел Гилман, динамическая растяжка — это не только подготовка к тренировкам, но и способ поддержать тело в тонусе в условиях малоподвижного образа жизни.
Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности. Является частью лечебной физической культуры.
Инспекторы ГИБДД часто спрашивают водителей о пункте назначения. Узнайте, зачем они это делают и как правильно реагировать, чтобы избежать неприятностей.