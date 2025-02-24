Триумф после травмы: как Шиффрин покорила 100-ю вершину

Микаэла Шиффрин установила исторический рекорд в горнолыжном спорте

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Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин вошла в историю спорта, одержав 100-ю победу на этапах Кубка мира. Рекордный результат был достигнут 23 февраля в итальянском Сестриере, где спортсменка выиграла слалом, опередив хорватку Зринку Лютич на 0,61 секунды. Третье место заняла её соотечественница Пола Мольцан, в то время как чемпионка мира Камиль Раст сошла с дистанции в первом заезде.

Фото: commons.wikimedia.org by Tsui, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Sportler des Jahres Österreich 2016 red carpet Mikaela Shiffrin 1

Достижение стало особенно символичным для Шиффрин, которая восстанавливалась после падения в ноябре 2023 года. Тогда на этапе в Вермонте она получила травму живота, из-за чего её путь к 100-й победе пришлось отложить. Возвращение в январе 2024 года оказалось непростым: в первых гонках спортсменка демонстрировала нестабильные результаты. Однако уже в феврале она завоевала золото в командном комбинированном зачёте на чемпионате мира в Заальбахе, повторив рекорд по количеству медалей.

После финиша Шиффрин не скрывала слёз, отметив поддержку команды, соперниц и болельщиков. Она подчеркнула, что разделяет победу с Мольцан, чьё выступление вдохновляло её во время заезда. "Сегодня многое должно было сложиться в мою пользу, но и я сделала всё возможное", — добавила спортсменка, упомянув, что успех стал результатом как удачи, так и упорной работы.

Шиффрин давно установила себя как легенду спорта. В январе 2023 года она превзошла достижение Линдси Вонн (83 победы), а через два месяца побила рекорд шведа Ингемара Стенмарка (86 побед), став самой титулованной горнолыжницей в истории. Теперь её 100 побед — новый ориентир для будущих поколений.

Следующий этап женского Кубка мира пройдёт 28 февраля в норвежском Квитфьелле. Параллельно в мужских соревнованиях лидер общего зачёта Марко Одерматт одержал победу в супергиганте в швейцарском Кран-Монтане, опередив соотечественника Алексиса Моннея и итальянца Доминика Париса.

Уточнения

Микаэ́ла Поли́н Ши́ффрин (англ. Mikaela Pauline Shiffrin [maɪ'keɪlə 'ʃɪfrɪn]; род. 13 марта 1995, Вейл, Колорадо) — американская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка, 8-кратная чемпионка мира (рекорд среди всех североамериканских горнолыжников), 5-кратная обладательница Кубка мира в общем зачёте.

