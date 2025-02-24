Гипертрофия или сила? Как выбрать правильную тренировку для ваших целей

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Если вы хотите подобрать подходящую программу тренировок, вы, вероятно, сталкивались с силовыми тренировками и тренировками на гипертрофию. У них есть общие черты, но цели различаются. Одни ориентированы на увеличение силы, а другие — на рост мышечной массы. Доктор медицинских наук Тайлер Уилер детально разобрал эти различия и поделился важными нюансами.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Силовые тренировки — популярный формат фитнеса, который включает в себя поднятие тяжестей, работу на тренажерах и упражнения с собственным весом. Основная цель силовых тренировок — это увеличение силы, хотя при регулярных занятиях может наблюдаться и потеря веса. Кроме того, они помогают улучшить общую физическую форму и развить мышечную массу. Тренировки с отягощениями тоже относятся к силовым, но часто включают больше упражнений с собственным весом и эспандерами.

Во время силовых тренировок вы обычно начинаете замечать увеличение силы в течение первых четырех недель. Это связано с активностью вашей нервной системы, которая управляет мышцами. Затем, с течением времени, происходит рост самих мышц.

Тренировки на гипертрофию в первую очередь нацелены на увеличение мышечной массы. Здесь акцент делается на размере мышечных волокон, развивая более крупные мышцы в особенно тренируемых зонах: бедрах, икрах, бицепсах и спине. Для таких тренировок характерны умеренные веса и количество повторений, а также минутные перерывы между подходами. Быстрые движения помогают стимулировать мышечный рост.

Плюсы и минусы тренировок на гипертрофию

Если вы решили заняться гипертрофией, важно обеспечить достаточное поступление белка в рацион. При таких тренировках мышцы подвергаются гипертрофии, то есть наращиваются больше, чем разрушаются.

Гипертрофические тренировки часто выбирают бодибилдеры, стремящиеся к максимальному увеличению мышечной массы. Спортсмены также применяют их для быстрого роста силы и массы.

Первые изменения обычно проявляются в общем самочувствии, и стоит отметить, что верхняя часть тела может наращивать мышечную массу быстрее, чем нижняя. Генетические факторы, возраст и другие аспекты могут влиять на скорость достижения результатов.

Тем не менее, стоит помнить, что результаты гипертрофических тренировок могут появляться медленнее, чем ожидается, и успех будет зависеть от вашей природной предрасположенности. Не стоит отчаиваться и важно продолжать последовательную работу над своими целями, даже если на это потребуется больше времени, чем планировалось.

Уточнения

Гипертрофия скелетных мышц (греч. hyper – больше и греч. trophe – питание, пища) – увеличение объёма или массы скелетной мышцы . Уменьшение объёма или массы скелетной мышцы называется атрофией.

