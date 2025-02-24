Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бои в Курской области: ВСУ несут крупные потери
Курск в шоке: СК расследует избиение ребенка в магазине, видео попало в сеть
Дворники примерзают к стеклу? Простая хитрость, которая спасёт зимой
Морковь по-корейски, от которой невозможно оторваться — попробуйте сами
Осторожно, алабай! В Кемерове собака нападает на людей у ресторана
Сухой шампунь: ваш лучший друг в борьбе за свежие волосы
Карты устаревают, дороги меняются, а этот навигатор всегда знает самый быстрый маршрут
Врач бьет тревогу: Неожиданные признаки проблем с поджелудочной, которые легко пропустить
Обмен территориями: Зеленский хочет обменять часть Курской области на украинские земли

Как массажный ролл может навредить: 3 скрытых риска, о которых вы не знали

2:46
Спорт

Массажные роллы стали популярным инструментом для снятия мышечного напряжения и улучшения общего самочувствия. Их применяют как спортсмены, так и любители фитнеса, чтобы продлить эффективность тренировок и облегчить восстановление. Однако перед тем как интегрировать этот метод в свои занятия, крайне важно учитывать противопоказания и особенности применения.

массажный ролл
Фото: freepik is licensed under public domain
массажный ролл

Массажный ролл не рекомендуется применять людям с воспалительными процессами в организме, повышенной температурой, травмами позвоночника, грыжами и протрузиями межпозвоночных дисков. Беременным женщинам также следует предварительно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, стоит проявить осторожность при использовании массажного ролла в области шеи и груди для тех, кто имеет проблемы в этих зонах.

В процессе выполнения упражнений с массажным роллом не следует терпеть боль. Занятия должны приносить расслабление мышцам, а не вызывать травмы. При правильном выполнении этой тренировки на теле не должны появляться синяки.

Юлия Хозяинова, фитнес-тренер, отмечает, что заниматься с массажным роллом можно как до основной тренировки, так и после. МФР помогает снять болевые ощущения, отеки и мышечные спазмы после интенсивных нагрузок, а также может использоваться в качестве отдельной тренировки, сообщает "Спорт-Экспресс". 

Вот три полезных упражнения, с которых можно начать знакомство с массажным роллом:

На квадрицепсы  

Если ваша работа связана с длительным сидением, выполняйте упражнения на квадрицепсы, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Начните из положения планки, расположив ролл под квадрицепсами. Медленно прокатывайте ролл вниз до уровня чуть выше колен, затем верните его в исходное положение. Повторяйте в течение 30 секунд или дольше, ориентируясь на свои ощущения.

На верхнюю часть спины  

Если чувствуете напряжение в верхней части спины, лягте на спину, поместив ролл под верхнюю часть спины. Колени должны быть согнуты, а руки лежать либо по бокам, либо скреститься перед грудью. Медленно катайтесь вверх-вниз, задерживаясь на напряженных участках. Выполняйте в течение 30 секунд или немного дольше.

На икроножные мышцы  

Сядьте на пол с вытянутыми вперёд ногами, положите ролл под икрами. Поднимите тело, опираясь на ролл, и разместите одну ногу на другой для дополнительного давления. Медленно катайте икру вперёд-назад в течение 30 секунд, затем поменяйте ноги и проделайте то же самое для другой икры.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Шоу-бизнес
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома Аудио 
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование
Наука и техника
Новый взгляд на неандертальцев: ученые провели исследование Аудио 
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Садоводство, цветоводство
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут Аудио 
Популярное
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова

Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.

Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Забудьте про стабильный интернет, если ваш роутер стоит рядом с этим
Пригожин раскрыл секрет, почему Валерия завершает карьеру после апрельского альбома
Перец без пикировки — меньше забот, больше урожая: и почему никто не делал так сразу
8000 метров к победе: новый российский УТС-800 раскрывает секреты подготовки пилотов Дмитрий Плотников Таинственная смерть в железном веке: почему эту девушку обезглавили? Игорь Буккер Зеленский выдвигает Трампу новые требования, закапывая Украину всё глубже Любовь Степушова
Зря покупал дорогую землю для рассады: оказывается, её можно сделать идеальной за 5 минут
Вероятность столкновения Бенну с Землей увеличилась
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Удивительный эффект: весной подкормите смородину этим — соседи умрут от зависти
Последние материалы
Бои в Курской области: ВСУ несут крупные потери
Морковь по-корейски, от которой невозможно оторваться — попробуйте сами
Осторожно, алабай! В Кемерове собака нападает на людей у ресторана
Сухой шампунь: ваш лучший друг в борьбе за свежие волосы
Как массажный ролл может навредить: 3 скрытых риска, о которых вы не знали
Карты устаревают, дороги меняются, а этот навигатор всегда знает самый быстрый маршрут
Врач бьет тревогу: Неожиданные признаки проблем с поджелудочной, которые легко пропустить
Обмен территориями: Зеленский хочет обменять часть Курской области на украинские земли
Война с капустной мафией: рассказываем, как отбить урожай у гусениц и слизней
Орангутаны: загадочные обитатели джунглей и их удивительные секреты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.