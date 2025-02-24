Как массажный ролл может навредить: 3 скрытых риска, о которых вы не знали

2:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Массажные роллы стали популярным инструментом для снятия мышечного напряжения и улучшения общего самочувствия. Их применяют как спортсмены, так и любители фитнеса, чтобы продлить эффективность тренировок и облегчить восстановление. Однако перед тем как интегрировать этот метод в свои занятия, крайне важно учитывать противопоказания и особенности применения.

Фото: freepik is licensed under public domain массажный ролл

Массажный ролл не рекомендуется применять людям с воспалительными процессами в организме, повышенной температурой, травмами позвоночника, грыжами и протрузиями межпозвоночных дисков. Беременным женщинам также следует предварительно проконсультироваться с врачом.

Кроме того, стоит проявить осторожность при использовании массажного ролла в области шеи и груди для тех, кто имеет проблемы в этих зонах.

В процессе выполнения упражнений с массажным роллом не следует терпеть боль. Занятия должны приносить расслабление мышцам, а не вызывать травмы. При правильном выполнении этой тренировки на теле не должны появляться синяки.

Юлия Хозяинова, фитнес-тренер, отмечает, что заниматься с массажным роллом можно как до основной тренировки, так и после. МФР помогает снять болевые ощущения, отеки и мышечные спазмы после интенсивных нагрузок, а также может использоваться в качестве отдельной тренировки, сообщает "Спорт-Экспресс".

Вот три полезных упражнения, с которых можно начать знакомство с массажным роллом:

На квадрицепсы

Если ваша работа связана с длительным сидением, выполняйте упражнения на квадрицепсы, чтобы поддерживать мышцы в тонусе. Начните из положения планки, расположив ролл под квадрицепсами. Медленно прокатывайте ролл вниз до уровня чуть выше колен, затем верните его в исходное положение. Повторяйте в течение 30 секунд или дольше, ориентируясь на свои ощущения.

На верхнюю часть спины

Если чувствуете напряжение в верхней части спины, лягте на спину, поместив ролл под верхнюю часть спины. Колени должны быть согнуты, а руки лежать либо по бокам, либо скреститься перед грудью. Медленно катайтесь вверх-вниз, задерживаясь на напряженных участках. Выполняйте в течение 30 секунд или немного дольше.

На икроножные мышцы

Сядьте на пол с вытянутыми вперёд ногами, положите ролл под икрами. Поднимите тело, опираясь на ролл, и разместите одну ногу на другой для дополнительного давления. Медленно катайте икру вперёд-назад в течение 30 секунд, затем поменяйте ноги и проделайте то же самое для другой икры.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации.

