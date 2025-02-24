Подтягивания с поддержкой: упражнение для укрепления спины, рук

Силовые тренировки как фундамент активного долголетия: мнение эксперта

2:17 Your browser does not support the audio element. Спорт

Силовые тренировки — ключ к активному долголетию, считает Олли Томпсон, основатель компании Welltolead. По его мнему, укрепление мышц не только сохраняет физическую независимость, но и улучшает метаболизм, поддерживает гормональный баланс и снижает риск возрастных заболеваний. Эксперт выделил три упражнения, которые, по его опыту, максимально эффективны для долгосрочного здоровья.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Женщина тренируется дома

Подтягивания с поддержкой

Техника:

Установите штангу на уровне груди в стойке; Сядьте под ней, возьмитесь за гриф обратным хватом (ладони к себе); Подтягивайтесь, используя ноги для опоры, пока подбородок не окажется над штангой; Медленно опуститесь в исходное положение.

Совет: Постепенно уменьшайте помощь ног или используйте эспандер/тренажер.

Преимущества:

Прорабатывает мышцы спины, бицепсы, предплечья и кор;

Улучшает подвижность плечевых суставов;

Укрепляет хват, что связано с долголетием, согласно исследованиям.

Сплит-приседания

Техника:

Встаньте перед скамьей, держа гантель в одной руке; Положите верхнюю часть стопы задней ноги на скамью; Медленно опустите колено задней ноги к полу, сохраняя корпус прямым; Вернитесь в исходное положение, отталкиваясь передней ногой.

Преимущества:

Укрепляет мышцы ног, улучшает баланс и координацию;

Снижает риск падений в пожилом возрасте;

Профилактика болей в спине и бедрах за счет развития мобильности.

Фермерская прогулка

Техника:

Возьмите гантели или гири в обе руки; Сохраняя прямую осанку и напряженный кор, идите вперед.

Преимущества:

Укрепляет все тело, включая суставы и мышцы-стабилизаторы;

Улучшает осанку и выносливость;

Совмещает силовую нагрузку с кардио-эффектом.

Дополнительные рекомендации

Томпсон подчеркивает важность сочетания силовых тренировок с кардио. Низкоинтенсивные нагрузки (60-70% от максимального пульса) улучшают работу митохондрий и здоровье сердца, а высокоинтенсивные интервалы повышают VO2 max — показатель, связанный с долголетием.

Уточнения

Максимальное потребление кислорода (МПК) (англ. VO 2 max — maximal oxygen consumption) — наибольшее количество кислорода, выраженное в миллилитрах, которое человек способен потреблять в течение 1 минуты. Является критерием аэробной мощности. Считается, что именно МПК является фактором, влияющим и лимитирующим работоспособность в циклических видах спорта.



