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Подтягивания с поддержкой: упражнение для укрепления спины, рук

Силовые тренировки как фундамент активного долголетия: мнение эксперта
2:17
Спорт

Силовые тренировки — ключ к активному долголетию, считает Олли Томпсон, основатель компании Welltolead. По его мнему, укрепление мышц не только сохраняет физическую независимость, но и улучшает метаболизм, поддерживает гормональный баланс и снижает риск возрастных заболеваний. Эксперт выделил три упражнения, которые, по его опыту, максимально эффективны для долгосрочного здоровья.

Женщина тренируется дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Женщина тренируется дома

Подтягивания с поддержкой

Техника:

  1. Установите штангу на уровне груди в стойке;
  2. Сядьте под ней, возьмитесь за гриф обратным хватом (ладони к себе);
  3. Подтягивайтесь, используя ноги для опоры, пока подбородок не окажется над штангой;
  4. Медленно опуститесь в исходное положение.

Совет: Постепенно уменьшайте помощь ног или используйте эспандер/тренажер.

Преимущества:

  • Прорабатывает мышцы спины, бицепсы, предплечья и кор;
  • Улучшает подвижность плечевых суставов;
  • Укрепляет хват, что связано с долголетием, согласно исследованиям.

Сплит-приседания

Техника:

  1. Встаньте перед скамьей, держа гантель в одной руке;
  2. Положите верхнюю часть стопы задней ноги на скамью;
  3. Медленно опустите колено задней ноги к полу, сохраняя корпус прямым;
  4. Вернитесь в исходное положение, отталкиваясь передней ногой.

Преимущества:

  • Укрепляет мышцы ног, улучшает баланс и координацию;
  • Снижает риск падений в пожилом возрасте;
  • Профилактика болей в спине и бедрах за счет развития мобильности.

Фермерская прогулка

Техника:

  1. Возьмите гантели или гири в обе руки;
  2. Сохраняя прямую осанку и напряженный кор, идите вперед.

Преимущества:

  • Укрепляет все тело, включая суставы и мышцы-стабилизаторы;
  • Улучшает осанку и выносливость;
  • Совмещает силовую нагрузку с кардио-эффектом.

Дополнительные рекомендации

Томпсон подчеркивает важность сочетания силовых тренировок с кардио. Низкоинтенсивные нагрузки (60-70% от максимального пульса) улучшают работу митохондрий и здоровье сердца, а высокоинтенсивные интервалы повышают VO2 max — показатель, связанный с долголетием.

Уточнения

Максимальное потребление кислорода (МПК) (англ. VO2 max — maximal oxygen consumption) — наибольшее количество кислорода, выраженное в миллилитрах, которое человек способен потреблять в течение 1 минуты. Является критерием аэробной мощности. Считается, что именно МПК является фактором, влияющим и лимитирующим работоспособность в циклических видах спорта.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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