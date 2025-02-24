Подтягивания с поддержкой: упражнение для укрепления спины, рук

Силовые тренировки — ключ к активному долголетию, считает Олли Томпсон, основатель компании Welltolead. По его мнему, укрепление мышц не только сохраняет физическую независимость, но и улучшает метаболизм, поддерживает гормональный баланс и снижает риск возрастных заболеваний. Эксперт выделил три упражнения, которые, по его опыту, максимально эффективны для долгосрочного здоровья.
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Женщина тренируется дома
Подтягивания с поддержкой
Техника:
Установите штангу на уровне груди в стойке;
Сядьте под ней, возьмитесь за гриф обратным хватом (ладони к себе);
Подтягивайтесь, используя ноги для опоры, пока подбородок не окажется над штангой;
Медленно опуститесь в исходное положение.
Совет: Постепенно уменьшайте помощь ног или используйте эспандер/тренажер.
Преимущества:
Прорабатывает мышцы спины, бицепсы, предплечья и кор;
Улучшает подвижность плечевых суставов;
Укрепляет хват, что связано с долголетием, согласно исследованиям.
Сплит-приседания
Техника:
Встаньте перед скамьей, держа гантель в одной руке;
Положите верхнюю часть стопы задней ноги на скамью;
Медленно опустите колено задней ноги к полу, сохраняя корпус прямым;
Вернитесь в исходное положение, отталкиваясь передней ногой.
Преимущества:
Укрепляет мышцы ног, улучшает баланс и координацию;
Снижает риск падений в пожилом возрасте;
Профилактика болей в спине и бедрах за счет развития мобильности.
Фермерская прогулка
Техника:
Возьмите гантели или гири в обе руки;
Сохраняя прямую осанку и напряженный кор, идите вперед.
Преимущества:
Укрепляет все тело, включая суставы и мышцы-стабилизаторы;
Улучшает осанку и выносливость;
Совмещает силовую нагрузку с кардио-эффектом.
Дополнительные рекомендации
Томпсон подчеркивает важность сочетания силовых тренировок с кардио. Низкоинтенсивные нагрузки (60-70% от максимального пульса) улучшают работу митохондрий и здоровье сердца, а высокоинтенсивные интервалы повышают VO2 max — показатель, связанный с долголетием.
Уточнения
Максимальное потребление кислорода (МПК) (англ. VO2 max — maximal oxygen consumption) — наибольшее количество кислорода, выраженное в миллилитрах, которое человек способен потреблять в течение 1 минуты. Является критерием аэробной мощности. Считается, что именно МПК является фактором, влияющим и лимитирующим работоспособность в циклических видах спорта.