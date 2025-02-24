Домашние тренировки: как начать без тренажеров

8 упражнений, которые заменят спортзал

3:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Многие предпочитают домашние тренировки для снижения веса из-за нехватки времени, стеснения посещать залы или сложных погодных условий. Эксперты подчеркивают: даже минимальная активность лучше полного бездействия. Короткие упражнения повышают тонус и заряжают энергией, а регулярные занятия постепенно формируют привычку к движению.

Фото: freepik утренняя зарядка

Почему кардио — не панацея?

Часто, особенно женщины, делают упор на кардионагрузки, связывая потливость и усталость с быстрым сжиганием калорий. Однако тело человека эволюционно адаптировано к энергосбережению, и реальный расход калорий при движении ниже ожидаемого.

Комплекс для всего тела

Предложенные ниже упражнения сочетают кардио и силовые нагрузки, что помогает укрепить мышцы и ускорить метаболизм. Можно фокусироваться на отдельных зонах или прорабатывать всё тело.

Приседания

Цель: Нижняя часть тела, мышцы кора.

Техника:

Ноги на ширине плеч, руки на бедрах; Медленно отведите таз назад, сгибая колени, пока бедра не станут параллельны полу; Задержитесь на 3-5 секунд, вернитесь в исходное положение.

Повторы: 15-30.

Выпады

Цель: Ноги, ягодицы.

Техника:

Шагните вперед, согнув переднее колено под 90°, заднее колено почти касается пола; Вернитесь в стойку.

Повторы: 15-20 на каждую ногу.

Планка

Цель: Мышцы кора, спины, рук.

Техника:

Упритесь на локти и носки, тело образует прямую линию; Удерживайте позицию 20-30 секунд, постепенно увеличивая время.

Упрощенные отжимания

Цель: Верх тела, грудь, трицепсы.

Техника:

Используйте возвышенность (стул, подоконник); Медленно сгибайте локти, приближая грудь к опоре, затем выпрямляйтесь.

Повторы: 10-20.

Скалолаз

Цель: Кардио, пресс, ноги.

Техника:

Из планки на ладонях поочередно подтягивайте колени к груди.

Повторы: 30-40.

Подъем коленей

Цель: Кардио, координация.

Техника:

Стоя, поднимайте колени до уровня таза, касаясь их ладонями.

Повторы: 30-50.

Прыжки "Звезда"

Цель: Кардио, выносливость.

Техника:

Прыжком разведите ноги в стороны, поднимая руки над головой; Возвращайтесь в исходное положение.

Повторы: 15-30.

Растяжка

После тренировки уделите 5-10 минут легкой растяжке или танцам под музыку. Это нормализует пульс и снизит мышечное напряжение.

Роль питания

Эксперты напоминают: основа похудения — дефицит калорий. Тренировки укрепляют мышцы, улучшают метаболизм и повышают энергию, но без коррекции рациона результат будет медленным.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности. Является частью лечебной физической культуры.



