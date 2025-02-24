7 самых травмоопасных упражнений в зале: чем их заменить?

Правильная техника и осознанный выбор упражнений — залог безопасных тренировок. Однако некоторые движения повышают риск травм, не давая уникальных преимуществ, сообщает "Спорт-Экспресс". Разбираем 7 самых опасных упражнений и подбираем более безопасные альтернативы.
Опасность: перегружает плечевые и локтевые суставы, увеличивая риск растяжений.
Безопасная альтернатива: жим штанги перед собой, жим гантелей, отведение рук с гантелями в стороны.
Опасность: создаёт неестественное положение суставов, что может привести к травме.
Безопасная альтернатива: подтягивания, тяга верхнего блока к груди.
Опасность: неправильный угол подъема рук перегружает плечевые суставы.
Безопасная альтернатива: отведение рук с гантелями, работа в кроссовере.
Опасность: увеличивает давление на сосуды, что опасно при сердечно-сосудистых проблемах.
Безопасная альтернатива: сведение рук в кроссовере, классический жим от груди.
Опасность: при ошибке в технике нагрузка на поясницу резко возрастает, а падение штанги опасно для шеи. Безопасная альтернатива: гиперэкстензия, румынская тяга.
Опасность: неправильное распределение нагрузки может привести к травме коленных суставов. Безопасная альтернатива: болгарские выпады, фронтальные приседания.
Опасность: создаёт повышенную нагрузку на тазобедренные связки, что может привести к боли в паху.
Безопасная альтернатива: классические выпады с наклоном корпуса, выпады в стороны, приседания.
Вывод:
Тренировки должны быть эффективными и безопасными. Исключив травмоопасные движения и заменив их более безопасными вариантами, можно избежать травм и повысить результативность занятий.
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