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7 самых травмоопасных упражнений в зале: чем их заменить?

2:15
Спорт

Правильная техника и осознанный выбор упражнений — залог безопасных тренировок. Однако некоторые движения повышают риск травм, не давая уникальных преимуществ, сообщает "Спорт-Экспресс". Разбираем 7 самых опасных упражнений и подбираем более безопасные альтернативы.

Жим в наклоне
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Жим в наклоне

1. Жим штанги из-за головы

Опасность: перегружает плечевые и локтевые суставы, увеличивая риск растяжений.
Безопасная альтернатива: жим штанги перед собой, жим гантелей, отведение рук с гантелями в стороны.

2. Тяга верхнего блока за голову

Опасность: создаёт неестественное положение суставов, что может привести к травме.
Безопасная альтернатива: подтягивания, тяга верхнего блока к груди.

3. Тяга штанги к подбородку

Опасность: неправильный угол подъема рук перегружает плечевые суставы.
Безопасная альтернатива: отведение рук с гантелями, работа в кроссовере.

4. Жим штанги лежа головой вниз

Опасность: увеличивает давление на сосуды, что опасно при сердечно-сосудистых проблемах.
Безопасная альтернатива: сведение рук в кроссовере, классический жим от груди.

5. Наклоны вперед со штангой

Опасность: при ошибке в технике нагрузка на поясницу резко возрастает, а падение штанги опасно для шеи. Безопасная альтернатива: гиперэкстензия, румынская тяга.

6. Гакк-приседания

Опасность: неправильное распределение нагрузки может привести к травме коленных суставов.                                                                                              Безопасная альтернатива: болгарские выпады, фронтальные приседания.

7. Скрестные выпады

Опасность: создаёт повышенную нагрузку на тазобедренные связки, что может привести к боли в паху.
Безопасная альтернатива: классические выпады с наклоном корпуса, выпады в стороны, приседания.

Вывод:
Тренировки должны быть эффективными и безопасными. Исключив травмоопасные движения и заменив их более безопасными вариантами, можно избежать травм и повысить результативность занятий.

Уточнения

Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power - "сила, мощь" + lifting - "поднятие"), или силовое троеборье - это силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления предельно тяжёлого для спортсмена веса.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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