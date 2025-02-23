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Атлетический пояс: друг или враг ваших тренировок?

1:55
Спорт

Атлетический пояс — это не просто аксессуар, а инструмент, который помогает снизить риск травм и увеличить силовые показатели. Однако его неправильное использование может привести к обратному эффекту. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Спорт, упражнения, штанга
Фото: flickr.com by Lance Goyke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спорт, упражнения, штанга

Когда пояс действительно нужен?

  • При работе с тяжелыми весами — он помогает стабилизировать поясницу и поддерживать корпус.
  • При приседаниях, становой тяге и выпадах — пояс позволяет снизить компрессионную нагрузку на позвоночник.
  • Опытным атлетам — он эффективен только при хорошо развитых мышцах кора.

Какие бывают пояса?

  • Пояс для пауэрлифтинга — кожаный, жесткий, одинаковой ширины по всей длине, подходит для работы с экстремальными весами.
  • Тканевый пояс на липучке — легкий и менее жесткий, удобен для начинающих.
  • Пояс для бодибилдинга — сужен спереди и расширен сзади, обеспечивает умеренную поддержку спины.

Ошибки, которые совершают спортсмены:

  • Используют пояс при легких нагрузках — он не нужен при небольших весах.
  • Затягивают слишком сильно — это мешает дыханию и снижает эффективность тренировки.
  • Всегда полагаются на пояс — слабые мышцы кора без него работать не научатся.

Как правильно использовать пояс?

  • Надевайте пояс только на упражнения с тяжелыми весами.
  • Закрепляйте его на уровне пупка, плотно, но без дискомфорта.
  • Делайте глубокий вдох перед подходом, чтобы усилить внутрибрюшное давление.
  • Снимайте пояс после подхода, чтобы не мешать естественной работе мышц.

Вывод

Атлетический пояс — полезный инструмент, но только если использовать его правильно. Он не заменяет тренировку мышц кора, а лишь дополняет ее, помогая работать с большими весами без риска для поясницы.

Уточнения

Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power - "сила, мощь" + lifting - "поднятие"), или силовое троеборье - это силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления предельно тяжёлого для спортсмена веса.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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