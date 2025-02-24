Как найти мотивацию для похудения? Эксперт назвала эффективные методы

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Лишние килограммы не только некрасиво выглядят, но и опасны для жизни. Избыточная масса тела вызывает сердечно-сосудистые осложнения, сахарный диабет 2-го типа, проблемы опорно-двигательного аппарата и психические расстройства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Похудение

У женщин, переживших менопаузу, лишний вес связан с риском появления рака молочной железы и колоректального рака.

Ученые считают, что из-за ожирения может развиться множественная миеломы (чрезмерное размножение клеток плазмы).

Учитывая все эти риски, избавляться от лишнего веса нужно не ради коротких топов и облегающих платьев, а для того, чтобы продлить себе жизнь, пишет "Чемпионат".

Внешние стимулы

Их можно связать с внешним видом, социальным окружением, признанием и другими аспектами жизни.

Улучшение внешнего вида — один из наиболее распространённых внешних стимулов для похудения. Это чаще связано с желанием нравиться себе в зеркале, носить любимую одежду.

Социальное признание. Девушки и мужчины с лишним весом часто хотят получить одобрение и поддержку со стороны своего социального окружения — семьи, друзей, коллег. Для этого порой приходится худеть.

Соответствие социальным стандартам. Часто на людей с лишним весом давят общество, СМИ и соцсети, которые пропагандируют идеализированные образы людей с шикарной фигурой.

Уточнения

Мотива́ция (от лат. movēre «двигать», в другом источнике от лат. moveo — двигать, побуждать) — побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои потребности и желания.



