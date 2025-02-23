Третий бой Бивола и Бетербиева может пройти в Москве: Кремлёв выступил с инициативой

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Умар Кремлёв считает, что третий бой-реванш боксёров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола можно провести в "Лужниках".

Фото: Х by Top Rank Boxing Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

"Сколько бы это ни стоило, мы заберем этот матч-реванш в Москву", — заявил глава IBA Умар Кремлев.

Он считает, что бой может пройти при стотысячной аудитории.

По словам Кремлева, он сам готов вести переговоры.

Кстати, чеченский боксёр Бетербиев после поражения сказал, что хотел бы провести еще один поединок. Бивол тоже заявил, что готов к любому вызову, но ему надо отдохнуть и залечить травмы, пишет РБК Спорт.

Уточнения

Ума́р Наза́рович Кремлёв (настоящая фамилия — Лутфуллоев; род. 1 ноября 1982, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — российский и международный спортивный функционер.

