Третий бой Бивола и Бетербиева может пройти в Москве: Кремлёв выступил с инициативой

Умар Кремлёв считает, что третий бой-реванш боксёров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола можно провести в "Лужниках".
"Сколько бы это ни стоило, мы заберем этот матч-реванш в Москву", — заявил глава IBA Умар Кремлев.
Он считает, что бой может пройти при стотысячной аудитории.
По словам Кремлева, он сам готов вести переговоры.
Кстати, чеченский боксёр Бетербиев после поражения сказал, что хотел бы провести еще один поединок. Бивол тоже заявил, что готов к любому вызову, но ему надо отдохнуть и залечить травмы, пишет РБК Спорт.
Ума́р Наза́рович Кремлёв (настоящая фамилия — Лутфуллоев; род. 1 ноября 1982, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР) — российский и международный спортивный функционер.
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