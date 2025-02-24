Вопреки возрасту: 49-летняя легендарная гимнастка Чусовитина завоевала медаль — такого не ожидал никто

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49-летняя узбекская гимнастка Оксана Чусовитина, олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, завоевала бронзовую медаль на первом этапе Кубка мира в немецком Котбусе. В соревнованиях по опорному прыжку Чусовитина показала результат 13,249 балла.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Heusi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Оксана Чусовитина

Первое место заняла словенская гимнастка Тея Белак с результатом 13,299 балла, а на втором месте оказалась её соотечественница Тьяса Кисселеф с результатом 13,266 балла.

Оксана Чусовитина — трёхкратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка 1992 года. За свою карьеру она выступала за СССР и Германию. В прошлом октябре она выразила намерение попытаться отобраться на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, что может стать для неё девятыми Олимпийскими играми в карьере — абсолютный рекорд.

Уточнения

Окса́на Алекса́ндровна Чусови́тина (узб. Oksana Aleksandrovna Chusovitina, род. 19 июня 1975, Бухара) — гимнастка, на протяжении карьеры выступавшая за СССР, Узбекистан и Германию, олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве, трёхкратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка Азиатских игр.

