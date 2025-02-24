Велогонщица из России принесла стране золото: от иностранных гонщиков исходит только позитив

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Российская велогонщица Яна Бурлакова, чемпионка мира, поделилась своими впечатлениями о взаимодействии с иностранцами на международных соревнованиях.

Фото: commons.wikimedia.org by TJBlackwell, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Соревнования по велогонкам

Она отметила, что на чемпионате мира атмосфера была дружелюбной, и от всех гонщиков она получала только позитивные эмоции. Никаких негативных комментариев в свой адрес она не слышала. Поэтому, отправляясь на чемпионат Европы, она не ожидала никаких проблем.

"Ещё на чемпионате мира я заметила, что всё хорошо и от всех гонщиков идёт только позитив. Ничего плохого в свой адрес я не слышала. Поэтому, приезжая на чемпионат Европы, даже и не думала о чём-то плохом", — подчеркнула Бурлакова в разговоре с "Чемпионатом".

В финале чемпионата Европы 2025 года, который проходил в бельгийском городе Хесден-Золдер, Бурлакова одержала победу над британской велогонщицей Риан Эдмундс с минимальным отрывом в 0,001 секунды.

Уточнения

Велосипедный спорт или просто Велоспорт (в широком смысле слова) — перемещение по земле с использованием транспортных средств (велосипедов), движимых мускульной силой человека.





Яна Ивановна Бурлакова (урождённая Тыщенко, род. 1 августа 2000, Ижевск) — российская профессиональная трековая велогонщица.

