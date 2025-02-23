Дряблые бёдра? Вот что происходит с вашим телом, когда вы долго сидите

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Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин рассказал о причинах дряблости внутренней поверхности бедра. Он отметил, что при длительном сидении, когда колени сведены вместе, а стопы находятся шире колен, приводящие мышцы начинают укорочиваться. Это приводит к потере тонуса в верхних слоях тканей.

Фото: Own work by Nikiwiki242, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка

Также на состояние внутренней части бедра влияет недостаточная активность мышц живота. Согласно словам тренера, приводящие мышцы связаны с мышцами стоп, тазовым дном, животом и грудной клеткой.

Он отметил, что эта связь называется глубинной фронтальной линией. По его словам, проблемы, такие как выпирающий низ живота, сутулость и впалая грудная клетка, могут свидетельствовать о нарушениях в этой линии, что является одной из распространенных причин дряблости внутренней поверхности бедра, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

