Похудение после 40: секретный рецепт с 30 минутами активности в день

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Если вы стремитесь эффективно сбросить вес после достижения 40-летнего возраста, важно сделать физическую активность на уровне 30 минут в день своей привычкой. Существует распространенное заблуждение о том, что для похудения необходимы сложные тренировки, отмечает фитнес-эксперт и бывший персональный тренер Стюарт Картер.

Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пенсионер занимается спортом

По его словам, множество исследований подтверждают, что правильное питание в сочетании с тридцатью минутами активности каждый день может значительно увеличить результаты по снижению веса. Это не обязательно должны быть формальные тренировки; можно заниматься обычной физической активностью.

К такой активности можно отнести повседневные дела – работу по дому, прогулки с детьми, выгул собаки, катание на велосипеде или даже садоводство. Важно найти те занятия, которые вам нравятся, и тогда вы будете заниматься ими более регулярно.

Если вы столкнетесь с препятствиями, о которых упоминает Стюарт, и откажетесь от своей программы фитнеса, это может привести к потере всего достигнутого прогресса за несколько месяцев.

Другой ключевой момент – это здоровое питание. Сочетание сбалансированного рациона с тридцатью минутами приятной физической активности поможет вам на пути к устойчивому снижению веса и сохранить мотивацию.

6 упражнений, которые помогут ускорить похудение после 40 лет

1. Повороты в приседе

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки в стороны.

Наклонитесь и коснитесь правой рукой левой стопы.

Затем коснитесь левой рукой правой ноги.

Выполните три подхода по двадцать повторений.

2. Приседания с махами

Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела.

Приседайте, пока бедра не станут параллельны полу.

Вернитесь в исходное положение и сделайте мах правой ногой вправо.

Повторите приседание и сделайте мах левой ногой влево.

Сделайте три подхода по двадцать повторений.

3. Стульчик

Встаньте рядом со стеной и присядьте, облокотившись на нее спиной.

Колени должны образовывать прямой угол.

Держите спину ровной, задержитесь в этом положении на несколько секунд.

4. Планка с поворотами таза

Примите упор лежа на локтях.

Выпрямите тело и напрягите мышцы.

Поверните таз вправо, удерживая туловище неподвижным, затем влево.

Выполните три подхода по двадцать повторений.

5. Скалолаз

Примите упор лежа на прямых руках, тело должно быть прямым и напряженным.

Подтяните правое колено к груди, затем левое.

Выполняйте движение плавно и без резкости.

Сделайте три подхода по 45 секунд.

6. V-скручивания

Лягте на спину, выпрямите ноги, руки над головой.

Поднимите одновременно руки, лопатки и ноги, максимально напрягая пресс.

Вернитесь в начальную позицию.

Сделайте три подхода по двадцать повторений.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

