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Похудение после 40: секретный рецепт с 30 минутами активности в день

3:16
Спорт

Если вы стремитесь эффективно сбросить вес после достижения 40-летнего возраста, важно сделать физическую активность на уровне 30 минут в день своей привычкой. Существует распространенное заблуждение о том, что для похудения необходимы сложные тренировки, отмечает фитнес-эксперт и бывший персональный тренер Стюарт Картер.

Пенсионер занимается спортом
Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пенсионер занимается спортом

По его словам, множество исследований подтверждают, что правильное питание в сочетании с тридцатью минутами активности каждый день может значительно увеличить результаты по снижению веса. Это не обязательно должны быть формальные тренировки; можно заниматься обычной физической активностью.

К такой активности можно отнести повседневные дела – работу по дому, прогулки с детьми, выгул собаки, катание на велосипеде или даже садоводство. Важно найти те занятия, которые вам нравятся, и тогда вы будете заниматься ими более регулярно.

Если вы столкнетесь с препятствиями, о которых упоминает Стюарт, и откажетесь от своей программы фитнеса, это может привести к потере всего достигнутого прогресса за несколько месяцев.

Другой ключевой момент – это здоровое питание. Сочетание сбалансированного рациона с тридцатью минутами приятной физической активности поможет вам на пути к устойчивому снижению веса и сохранить мотивацию.

6 упражнений, которые помогут ускорить похудение после 40 лет

1. Повороты в приседе  

  • Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки в стороны.
  • Наклонитесь и коснитесь правой рукой левой стопы. 
  • Затем коснитесь левой рукой правой ноги.
  • Выполните три подхода по двадцать повторений.

2. Приседания с махами  

  • Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела. 
  • Приседайте, пока бедра не станут параллельны полу. 
  • Вернитесь в исходное положение и сделайте мах правой ногой вправо. 
  • Повторите приседание и сделайте мах левой ногой влево. 
  • Сделайте три подхода по двадцать повторений.

3. Стульчик  

  • Встаньте рядом со стеной и присядьте, облокотившись на нее спиной. 
  • Колени должны образовывать прямой угол. 
  • Держите спину ровной, задержитесь в этом положении на несколько секунд.

4. Планка с поворотами таза  

  •  Примите упор лежа на локтях. 
  •  Выпрямите тело и напрягите мышцы. 
  •  Поверните таз вправо, удерживая туловище неподвижным, затем влево. 
  •  Выполните три подхода по двадцать повторений.

5. Скалолаз  

  • Примите упор лежа на прямых руках, тело должно быть прямым и напряженным. 
  • Подтяните правое колено к груди, затем левое. 
  • Выполняйте движение плавно и без резкости. 
  • Сделайте три подхода по 45 секунд.

6. V-скручивания  

  • Лягте на спину, выпрямите ноги, руки над головой. 
  • Поднимите одновременно руки, лопатки и ноги, максимально напрягая пресс. 
  • Вернитесь в начальную позицию. 
  • Сделайте три подхода по двадцать повторений.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания)  — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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