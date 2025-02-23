Похудение после 40: секретный рецепт с 30 минутами активности в день

Если вы стремитесь эффективно сбросить вес после достижения 40-летнего возраста, важно сделать физическую активность на уровне 30 минут в день своей привычкой. Существует распространенное заблуждение о том, что для похудения необходимы сложные тренировки, отмечает фитнес-эксперт и бывший персональный тренер Стюарт Картер.
Фото: commons.wikimedia.org by Kyle Cassidy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пенсионер занимается спортом
По его словам, множество исследований подтверждают, что правильное питание в сочетании с тридцатью минутами активности каждый день может значительно увеличить результаты по снижению веса. Это не обязательно должны быть формальные тренировки; можно заниматься обычной физической активностью.
К такой активности можно отнести повседневные дела – работу по дому, прогулки с детьми, выгул собаки, катание на велосипеде или даже садоводство. Важно найти те занятия, которые вам нравятся, и тогда вы будете заниматься ими более регулярно.
Если вы столкнетесь с препятствиями, о которых упоминает Стюарт, и откажетесь от своей программы фитнеса, это может привести к потере всего достигнутого прогресса за несколько месяцев.
Другой ключевой момент – это здоровое питание. Сочетание сбалансированного рациона с тридцатью минутами приятной физической активности поможет вам на пути к устойчивому снижению веса и сохранить мотивацию.
6 упражнений, которые помогут ускорить похудение после 40 лет
1. Повороты в приседе
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки в стороны.
Наклонитесь и коснитесь правой рукой левой стопы.
Затем коснитесь левой рукой правой ноги.
Выполните три подхода по двадцать повторений.
2. Приседания с махами
Встаньте ровно, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль тела.
Приседайте, пока бедра не станут параллельны полу.
Вернитесь в исходное положение и сделайте мах правой ногой вправо.
Повторите приседание и сделайте мах левой ногой влево.
Сделайте три подхода по двадцать повторений.
3. Стульчик
Встаньте рядом со стеной и присядьте, облокотившись на нее спиной.
Колени должны образовывать прямой угол.
Держите спину ровной, задержитесь в этом положении на несколько секунд.
4. Планка с поворотами таза
Примите упор лежа на локтях.
Выпрямите тело и напрягите мышцы.
Поверните таз вправо, удерживая туловище неподвижным, затем влево.
Выполните три подхода по двадцать повторений.
5. Скалолаз
Примите упор лежа на прямых руках, тело должно быть прямым и напряженным.
Подтяните правое колено к груди, затем левое.
Выполняйте движение плавно и без резкости.
Сделайте три подхода по 45 секунд.
6. V-скручивания
Лягте на спину, выпрямите ноги, руки над головой.
Поднимите одновременно руки, лопатки и ноги, максимально напрягая пресс.
Вернитесь в начальную позицию.
Сделайте три подхода по двадцать повторений.
Уточнения
Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.