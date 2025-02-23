Фитнес-лайфхак: всего 10 минут для идеальной фигуры

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Фитнес-эксперт Ирина Ротач рассказала о простой, но эффективной десятиминутной тренировке, которая поможет ускорить процесс похудения. Она отметила, что такие короткие, но интенсивные занятия позволяют быстро разогнать метаболизм и запустить сжигание калорий.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тонкая талия

Начать тренировку рекомендуется с отжиманий с подтягиванием рук, затем выполнить наклоны вперед и берпи. Последнее упражнение сочетает сразу несколько движений: приседание, прыжок в упор лёжа, отжимание, возврат в присед и финальный прыжок вверх. Оно хорошо развивает выносливость и задействует сразу несколько групп мышц.

Следующим этапом тренировки станут прыжки в приседе и обратная планка в статике, которая укрепляет мышцы кора, рук и спины, пишет Men Today.

Завершает комплекс упражнение "стул" — фиксация в положении полуприседа с соблюдением прямого угла в коленях. Этот элемент отлично прорабатывает мышцы ног и ягодиц, одновременно развивая выносливость.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

