Вместо бега и скакалки: эксперт назвала щадящие упражнения для людей с лишним весом

Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова рассказала, какие упражнения могут быть опасны для людей с лишним весом.
По её словам, бег и прыжки на скакалке создают чрезмерную нагрузку на суставы и позвоночник. Во время бега ударная сила о поверхность может превышать вес человека почти в пять раз, что повышает риск травм.
Альтернативой интенсивным кардионагрузкам Махова называет ходьбу, плавание и лечебную физкультуру, подобранную специалистом, пишет "Спорт-Экспресс".
Она отмечает, что плавание не только снижает нагрузку на суставы, но и помогает сжечь около 400 калорий за час.
Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.