Вместо бега и скакалки: эксперт назвала щадящие упражнения для людей с лишним весом

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Эксперт по осанке и естественному омоложению Ольга Махова рассказала, какие упражнения могут быть опасны для людей с лишним весом.

Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гантели

По её словам, бег и прыжки на скакалке создают чрезмерную нагрузку на суставы и позвоночник. Во время бега ударная сила о поверхность может превышать вес человека почти в пять раз, что повышает риск травм.

Альтернативой интенсивным кардионагрузкам Махова называет ходьбу, плавание и лечебную физкультуру, подобранную специалистом, пишет "Спорт-Экспресс".

Она отмечает, что плавание не только снижает нагрузку на суставы, но и помогает сжечь около 400 калорий за час.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

