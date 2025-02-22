Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок отпугнёт только вампиров и девушек, а этот овощ — многие болезни
Лук останется свежим в течение шести месяцев, если вы будете хранить его в этом месте
Они прячутся прямо над вами: скрытые камеры-шпионы штрафуют водителей без предупреждения
Ваш кот презирает вас, или это просто его естественное выражение лица
Неожиданный способ улучшить память: это не чтение и не спорт
Юрий Антонов оценил идею провести аналог Евровидения в России
Как обеспечить огурцам идеальные условия для роста: советы по поливу
Почему россиянам не подходит европейский образ жизни
В Канаде найдено идеальное место для наблюдения за звёздами

Рубен Аморим: "Сейчас главное – пережить этот сезон"

Ничья с "Эвертоном": Аморим анализирует проблемы "Манчестер Юнайтед"
1:05
Спорт

После ничейного матча с "Эвертоном" (2:2) в 26-м туре английской Премьер-лиги главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал вопросы о нестабильности команды. На пресс-конференции он признал, что пока не видит четкого решения проблемы, но акцентировал внимание на ежедневной работе.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Аморим подчеркнул, что все тренировочные процессы необходимо совершенствовать, чтобы улучшить результаты. Он добавил, что коллективу важно пережить текущий сезон, а планы на будущее будут обсуждаться позже. Тренер также отказался концентрироваться исключительно на неудачах, напомнив, что во втором тайме подопечные могли одержать победу.

"Красные дьяволы" занимают 15-ю строчку в таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025, набрав 30 очков за 26 матчей. Такие результаты ставят под сомнение возможность клуба бороться за места в еврокубках.

Уточнения

"Манче́стер Юна́йтед" (полное название — Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", англ. Manchester United Football Club; английское произношение: [ˈmæntʃɪstər ju:ˈnaɪtɪd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием "Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)", в 1902 году изменил название на "Манчестер Юнайтед". Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
JAWA 400 Geeny — мотоцикл, который влюбляет в себя с первого взгляда, даже если раньше тебе были нужны только четыре колеса
Авто
JAWA 400 Geeny — мотоцикл, который влюбляет в себя с первого взгляда, даже если раньше тебе были нужны только четыре колеса Аудио 
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Домашние животные
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов Аудио 
Популярное
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места

Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.

Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Моя жена гений: она вывела список продуктов, после которых ужин — удовольствие, а утро — легкость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Революция в математике: две школьницы изменили подход к теореме Пифагора
Мотоцикл Ява. Легендарный вишнёвый байк, ставший культовым в СССР Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова
Когда холодильник почти пуст, но хочется чего-то горячего — этот суп спасёт
Механики не говорят об этом, но именно температура убивает моторное масло
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Как показать собаке, что вы её лучший друг? 5 простых, но эффективных способов
Последние материалы
Чеснок отпугнёт только вампиров и девушек, а этот овощ — многие болезни
Лук останется свежим в течение шести месяцев, если вы будете хранить его в этом месте
Они прячутся прямо над вами: скрытые камеры-шпионы штрафуют водителей без предупреждения
Ваш кот презирает вас, или это просто его естественное выражение лица
Неожиданный способ улучшить память: это не чтение и не спорт
Юрий Антонов оценил идею провести аналог Евровидения в России
Как обеспечить огурцам идеальные условия для роста: советы по поливу
Почему россиянам не подходит европейский образ жизни
В Канаде найдено идеальное место для наблюдения за звёздами
Разрываем стереотип: носим кроссовки с пальто и жакеты с джоггерами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.