Рубен Аморим: "Сейчас главное – пережить этот сезон"

После ничейного матча с "Эвертоном" (2:2) в 26-м туре английской Премьер-лиги главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал вопросы о нестабильности команды. На пресс-конференции он признал, что пока не видит четкого решения проблемы, но акцентировал внимание на ежедневной работе.
Аморим подчеркнул, что все тренировочные процессы необходимо совершенствовать, чтобы улучшить результаты. Он добавил, что коллективу важно пережить текущий сезон, а планы на будущее будут обсуждаться позже. Тренер также отказался концентрироваться исключительно на неудачах, напомнив, что во втором тайме подопечные могли одержать победу.
"Красные дьяволы" занимают 15-ю строчку в таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025, набрав 30 очков за 26 матчей. Такие результаты ставят под сомнение возможность клуба бороться за места в еврокубках.
"Манче́стер Юна́йтед" (полное название — Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", англ. Manchester United Football Club; английское произношение: [ˈmæntʃɪstər ju:ˈnaɪtɪd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием "Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)", в 1902 году изменил название на "Манчестер Юнайтед". Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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