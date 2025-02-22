Рубен Аморим: "Сейчас главное – пережить этот сезон"

Ничья с "Эвертоном": Аморим анализирует проблемы "Манчестер Юнайтед"

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

После ничейного матча с "Эвертоном" (2:2) в 26-м туре английской Премьер-лиги главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал вопросы о нестабильности команды. На пресс-конференции он признал, что пока не видит четкого решения проблемы, но акцентировал внимание на ежедневной работе.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Аморим подчеркнул, что все тренировочные процессы необходимо совершенствовать, чтобы улучшить результаты. Он добавил, что коллективу важно пережить текущий сезон, а планы на будущее будут обсуждаться позже. Тренер также отказался концентрироваться исключительно на неудачах, напомнив, что во втором тайме подопечные могли одержать победу.

"Красные дьяволы" занимают 15-ю строчку в таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025, набрав 30 очков за 26 матчей. Такие результаты ставят под сомнение возможность клуба бороться за места в еврокубках.

Уточнения

"Манче́стер Юна́йтед" (полное название — Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", англ. Manchester United Football Club; английское произношение: [ˈmæntʃɪstər ju:ˈnaɪtɪd 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием "Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)", в 1902 году изменил название на "Манчестер Юнайтед". Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.



