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Шея, трицепс, стопы — почему их важно тренировать?

1:50
Спорт

В организме человека более 650 мышц, и многие из них — малые. Они не так заметны, как крупные, но играют важную роль в координации движений, выносливости и общей физической подготовке. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

шея
Фото: freepik
шея

Какие мышцы относятся к малым?

Малые мышцы разбросаны по всему телу, и их развитие влияет на качество тренировок. Среди них:

  • Мышцы шеи — укрепляют позвоночник и защищают артерии.
  • Дельтовидные мышцы — отвечают за подвижность плеч.
  • Бицепс и трицепс — участвуют в движении рук, но работают пассивно в большинстве упражнений.
  • Косые мышцы живота — помогают при поворотах и стабилизации корпуса.
  • Аддукторы бедра — важны для баланса и устойчивости.
  • Мышцы стоп — улучшают координацию и предотвращают травмы.

Как тренировать малые мышцы?

Работа над малыми мышцами зависит от целей и уровня подготовки:

  • Новичкам достаточно включать 2-3 изолированных упражнения в конце тренировки.
  • Опытным атлетам можно выделять отдельные тренировки для детальной проработки.

Например, после нагрузки на грудь стоит дополнительно тренировать трицепс, а после упражнений на спину — дельты.

Зачем уделять внимание малым мышцам?

Игнорирование малых мышц может привести к дисбалансу и травмам. Развитие этих зон помогает:

  • Улучшить координацию движений.
  • Увеличить силу и выносливость.
  • Снизить риск травм и перегрузок.
  • Сделать тело более гармоничным.

Развитие малых групп мышц — важная часть любой тренировки, которая помогает достичь спортивного совершенства.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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