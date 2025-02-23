Шея, трицепс, стопы — почему их важно тренировать?

1:50 Your browser does not support the audio element. Спорт

В организме человека более 650 мышц, и многие из них — малые. Они не так заметны, как крупные, но играют важную роль в координации движений, выносливости и общей физической подготовке. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Фото: freepik шея

Какие мышцы относятся к малым?

Малые мышцы разбросаны по всему телу, и их развитие влияет на качество тренировок. Среди них:

Мышцы шеи — укрепляют позвоночник и защищают артерии.

Дельтовидные мышцы — отвечают за подвижность плеч.

Бицепс и трицепс — участвуют в движении рук, но работают пассивно в большинстве упражнений.

Косые мышцы живота — помогают при поворотах и стабилизации корпуса.

Аддукторы бедра — важны для баланса и устойчивости.

Мышцы стоп — улучшают координацию и предотвращают травмы.

Как тренировать малые мышцы?

Работа над малыми мышцами зависит от целей и уровня подготовки:

Новичкам достаточно включать 2-3 изолированных упражнения в конце тренировки.

Опытным атлетам можно выделять отдельные тренировки для детальной проработки.

Например, после нагрузки на грудь стоит дополнительно тренировать трицепс, а после упражнений на спину — дельты.

Зачем уделять внимание малым мышцам?

Игнорирование малых мышц может привести к дисбалансу и травмам. Развитие этих зон помогает:

Улучшить координацию движений.

Увеличить силу и выносливость.

Снизить риск травм и перегрузок.

Сделать тело более гармоничным.

Развитие малых групп мышц — важная часть любой тренировки, которая помогает достичь спортивного совершенства.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



