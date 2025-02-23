В организме человека более 650 мышц, и многие из них — малые. Они не так заметны, как крупные, но играют важную роль в координации движений, выносливости и общей физической подготовке. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
Малые мышцы разбросаны по всему телу, и их развитие влияет на качество тренировок. Среди них:
Работа над малыми мышцами зависит от целей и уровня подготовки:
Например, после нагрузки на грудь стоит дополнительно тренировать трицепс, а после упражнений на спину — дельты.
Игнорирование малых мышц может привести к дисбалансу и травмам. Развитие этих зон помогает:
Развитие малых групп мышц — важная часть любой тренировки, которая помогает достичь спортивного совершенства.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Неправильное размещение микроволновки может привести к поломке, короткому замыканию. Не ставьте её близко к мойке, плите. Важно избегать удлинителей.