Турнирная таблица Серии А: "Милан" теряет позиции после поражения

"Торино" сенсационно обыграл "Милан" в туринском дерби

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

В рамках 26-го тура итальянской Серии А сезона 2024/2025 состоялся матч между "Торино" и "Миланом". Встреча прошла на стадионе "Олимпико Гранде Торино" под руководством арбитра Симона Содзи. Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1, укрепив свои позиции в турнирной таблице.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Ход матча

Первый гол был забит уже на 5-й минуте: защитник "Милана" Малик Тшау по ошибке отправил мяч в свои ворота. Ответная реакция гостей последовала лишь на 74-й минуте, когда Тейани Рейндерс сравнял счет. Однако уже через две минуты Гвидас Гинейтис принес "Торино" победу, забив решающий гол.

Турнирные позиции

После 26 игр "Торино" занимает 11-е место, набрав 31 очко. "Милан", проведя на одну игру меньше, расположился на седьмой строчке с 41 баллом. Поражение осложняет для "россонери" борьбу за попадание в зону еврокубков.

Уточнения

"Мила́н" (итал Associazione Calcio Milan, итальянское произношение: [assotʃatˈtsjoːne ˈkaltʃo ˈmiːlan]) — итальянский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города. "Милан" — один из самых успешных клубов мира и самый титулованный из Италии по количеству международных трофеев.





"Тори́но" (итал. Torino Football Club SpA) — итальянский профессиональный футбольный клуб из города Турин. Образован 3 декабря 1906 года. 7-кратный чемпион Италии. "Торино" считается одним из самых успешных клубов в стране, особенно за период 1942–1949 гг., когда он доминировал в Европе и завоевал 5 чемпионских титулов Серии А подряд. Пять раз клуб выигрывал Кубок Италии, последний раз — в 1993. Финалист Кубка УЕФА 1991/92. Обладатель Кубка Митропы 1991. В суммарном историческом рейтинге серии А "Торино" занимает 8-е место.

