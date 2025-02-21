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Фитнес-клуб за 800 млн рублей — сколько стоит спорт в Краснодаре?

2:12
Спорт

Глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии Краснодарского края Сергей Баранов рассказал о стоимости открытия спортклубов, востребованных направлениях тренировок и новых трендах в фитнес-индустрии на Юге России, его слова приводят "Известия".

Фитнес
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Фитнес

Фитнес-индустрия в Краснодарском крае активно развивается, но стоимость открытия спортклубов заметно выросла. Как отметил Сергей Баранов, глава Ассоциации операторов фитнес-индустрии региона, создание клуба без бассейна обойдется в 300-400 млн рублей, а строительство с нуля — до 800 млн рублей.

Что влияет на рост цен?

Фитнес-клубы в регионе оснащены современным силовым и кардиооборудованием, но проблемы с поставками и рост цен на запчасти серьезно сказываются на стоимости бизнеса. По словам эксперта, оборудование подорожало в 3-5 раз, что влияет и на цену абонементов.

Портрет посетителя фитнес-клуба на Юге

Средний клиент краснодарского фитнес-клуба — человек 30-50 лет, ведущий малоподвижный образ жизни и работающий в офисе. Женщины составляют 55% от общего числа посетителей.

Какие абонементы популярны?

Жители Краснодарского края предпочитают годовые клубные карты, так как они выгоднее по цене. В 2024 году стоимость такого абонемента составляла 28,5 тыс. рублей, а помесячные карты в студии обходились в 7-8 тыс. рублей.

Новые тренды в фитнес-индустрии

На Юге России растет спрос на "мягкий фитнес" — йогу, пилатес и функциональные тренировки. Среди интенсивных программ лидируют Les Mills. Важной частью фитнес-индустрии становятся wellness-услуги, SPA и персонализированные программы, включающие составление плана питания и сна.
Развитие фитнес-клубов в регионе продолжается, несмотря на рост затрат, а спрос на качественные спортивные услуги остается высоким.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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