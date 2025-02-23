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Мирра Андреева удивляет мир: 17-летняя россиянка побеждает в Дубае, ей прочат звание первой ракетки

1:02
Спорт

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира WTA-1000 в Дубае. 14-я ракетка мира обыграла 38-ю ракетку мира, датчанку Клару Таусон, со счётом 7:6 (7:1), 6:1.

Мирра Андреева
Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мирра Андреева

Янчук отметил, что победа Андреевой была ожидаемой, так как её предыдущая серия выступлений внушала уверенность и надежду. Он также подчеркнул, что Мирра продемонстрировала чёткую игру и превзошла соперницу по всем параметрам.

Тренер выразил надежду, что Андреева продолжит совершенствоваться и в будущем сможет войти в ТОП лучших теннисисток мира.

"Ей надо войти в пятёрку, а потом уже занять первую строчку — явных лидеров сейчас там нет. Мирре надо претендовать на эту роль", — сказал Янчук в разговоре с "Чемпионатом".

Это первый титул категории WTA-1000 в карьере 17-летней российской теннисистки.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2024).

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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