Российский лыжник раскрыл правду: вот как норвежцы отнеслись к россиянам в Италии

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Российский лыжник Арсений Власов поделился впечатлениями о том, как норвежские биатлонисты восприняли российскую сборную в Италии.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Командный спринт на лыжных гонках

По словам Власова, атмосфера на сборах была дружелюбной как во время тренировок, так и в период проживания. Спортсмены не скрывали свою национальную принадлежность и не испытывали дискомфорта.

Власов рассказал, что они жили в одном отеле со шведской лыжницей Фридой Карлсон и сборной Норвегии по биатлону. Спортсмены часто пересекались на тренировках и ужинали за соседними столиками. Хотя они и здоровались, но не проявляли особого интереса друг к другу.

Власов подчеркнул, что в реальной жизни отношения между спортсменами из разных стран гораздо более тёплые, чем это может показаться из СМИ. Он также высоко оценил организацию сбора и отметил, что он прошёл в прекрасном месте и без каких-либо инцидентов.

"Я думаю, нужно фильтровать их слова в СМИ, соответствующие политической повестке. В реальной жизни всё иначе. Могу сказать, что сбор получился отличным, прошёл в классном месте и без малейших эксцессов", — сказал Власов в разговоре с "Чемпионатом".

Уточнения



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.



Лыжные гонки — циклический зимний вид спорта, в котором соревнуются по времени прохождения дистанции по специально подготовленной снежной трассе с использованием беговых лыж и лыжных палок.

