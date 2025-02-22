Эти 8 упражнений помогают эффективно худеть без походов в спортзал

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Чтобы ваша фигура была действительно подтянутой и привлекательной, необходимо не только контролировать своё питание, но и регулярно заниматься спортом. В этом случае организм будет избавляться не от мышечной массы, а от жира. Чтобы понять, теряете ли вы жир или мышечную массу, обратите внимание на весы. Если вы замечаете резкое снижение веса, скорее всего, это означает утрату мышц, так как жир легче по сравнению с мышцами.

Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева Девушка делает упражнение на пресс

8 упражнений для эффективной тренировки

Прыжки на скакалке: Держите скакалку за ручки, стоя прямо. Начинайте прыгать, вращая скакалку вокруг себя. Постепенно увеличивайте скорость и продолжительность, чтобы увеличить свою выносливость.

Велосипед: Лягте на спину, поднимите ноги и согните их в коленях. Положите руки за голову. Заводя правый локоть к левому колену, выпрямляйте правую ногу. Затем поменяйте стороны, подводя левый локоть к правому колену. Продолжайте чередовать стороны.

Ножницы: Лягте на спину, положите руки под ягодицы для поддержки. Поднимите обе ноги на 15-20 см от пола. Перекрестите их, опуская одну ногу вниз, а другую поднимая. Чередуйте движения вверх и вниз.

Подъёмы ног лежа: Лягте на спину, ноги выпрямлены. Медленно поднимайте обе ноги вверх, держите их прямыми, пока не образуется угол 90 градусов с полом. Затем медленно опустите ноги обратно, не касаясь пола.

Скручивания крест: Лягте на спину, согните колени и поставьте ноги на пол. Положите руки за голову. Поднимите верхнюю часть тела, скручиваясь к одному колену, затем опуститесь и повторите в другую сторону.

Планка: Встаньте в позицию, как для отжиманий, но вместо того, чтобы опускаться, сохраняйте тело прямым от головы до пят. Держите эту позицию, стараясь не касаться пола, в течение 30-60 секунд.

Боковая планка: Лягте на бок, опираясь на локоть, ноги прямые. Поднимите бедра и тело, образуя прямую линию. Удерживайте позицию, стараясь не прогибаться в спине. Повторите на другой стороне.

Приседания с прыжками: Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Опуститесь в присед, затем, резко, выпрыгните вверх, поднимая руки над головой. Приземляйтесь мягко и возвращайтесь в присед. Повторяйте упражнение.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

