Забудьте о диетах: эта женщина сбросила 42 кг и честно поделилась своим секретом

Зои Льюис долгие годы находилась в замкнутом круге: строгие диеты и тяжёлые тренировки помогали сбросить вес, но он неизменно возвращался. В какой-то момент весы показали 107 килограмм, и тогда она поняла, что нужен новый подход.
За 14 месяцев Зои похудела на 42 килограмма, но не благодаря модным диетам, а за счёт устойчивых привычек.
Газета New York Post пишет, что ключевую роль в её успехе сыграла ходьба. Она начала с 7-8 тысяч шагов в день, а теперь делает до 15 000.
Силовые тренировки же помогли сохранить достигнутый результат. Также она изменила рацион: вместо резкого ограничения калорий она училась понимать, как работают белки, жиры и углеводы.
Сегодня Зои делится своим опытом с 40 000 подписчиков в соцсетях, вдохновляя их на здоровое похудение.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
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