Забудьте о диетах: эта женщина сбросила 42 кг и честно поделилась своим секретом

0:59 Your browser does not support the audio element. Спорт

Зои Льюис долгие годы находилась в замкнутом круге: строгие диеты и тяжёлые тренировки помогали сбросить вес, но он неизменно возвращался. В какой-то момент весы показали 107 килограмм, и тогда она поняла, что нужен новый подход.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

За 14 месяцев Зои похудела на 42 килограмма, но не благодаря модным диетам, а за счёт устойчивых привычек.

Газета New York Post пишет, что ключевую роль в её успехе сыграла ходьба. Она начала с 7-8 тысяч шагов в день, а теперь делает до 15 000.

Силовые тренировки же помогли сохранить достигнутый результат. Также она изменила рацион: вместо резкого ограничения калорий она училась понимать, как работают белки, жиры и углеводы.

Сегодня Зои делится своим опытом с 40 000 подписчиков в соцсетях, вдохновляя их на здоровое похудение.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

