Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диабет отступает: этот любимый всеми напиток способен снизить риск заболевания на 15%
7 растений, которые могут стать смертельной угрозой для вашего питомца
Забудьте о диетах: эта женщина сбросила 42 кг и честно поделилась своим секретом
Это место в Нормандии не похоже на любые другие курорты
Не просто концерт, а целый спектакль: Куклачёв с сыном и 200 кошками едут удивлять Россию
Идеальный нюд для ваших губ: эти хитрости помогут найти подходящий оттенок
Эти 3 места Тосканы удивят: здесь живет всего несколько сотен человек!
Boeing может вернуться в Россию: эксперты обсуждают условия и последствия
Хотели крупную свёклу, а выросли мышиные хвостики? Возможно, вы делаете эту ошибку

Боль в бёдрах уйдёт навсегда: тренер назвала 3 упражнения, снимающие напряжение за 5 минут

0:59
Спорт

Боль и скованность в бёдрах могут доставлять массу неудобств, особенно если вы ведёте сидячий образ жизни. По словам тренера и инструктора по йоге Валери Лукас, напряжение в бёдрах может быть вызвано множеством факторов — от неправильной осанки до недостатка активности.

Бедро
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Бедро

К счастью, даже короткие разминки могут помочь. Лукас рекомендует три упражнения, направленных на укрепление и расслабление бёдер.

1. Казачьи приседания — развивают боковую подвижность и укрепляют приводящие и отводящие мышцы.

2. Реверанс в выпаде — улучшает баланс, активируя стабилизаторы бедра.

3. Утиная походка — помогает укрепить мышцы сгибания бедра и улучшить динамическую подвижность.

Выполняя эти упражнения в течение 5-10 минут в день, вы почувствуете заметное облегчение и свободу движений, пишет Fit&Well.

Уточнения

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Недвижимость
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту Аудио 
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива
Недвижимость
Сода и уксус не помогут: вот что на самом деле растворит жир и устранит засор слива Аудио 
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Садоводство, цветоводство
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка Аудио 
Популярное
Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка

Обычная сода поможет легко избавиться от сорняков на садовых дорожках. Безопасно, просто и без вредной химии — вот как это работает!

Посыпьте тропинки в саду этим средством — сорняки исчезнут без остатка
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Строили аэропорт, а нашли древнюю цивилизацию — кто знал, что под землёй скрывается город
Прощай, классический тренч: новый тренд в 2025 году — автомобильное пальто
Новые правила дорожного движения: красная разметка, строгие штрафы и неожиданные ловушки для водителей
Сводка с фронта: ВСУ начали бросать в мясные штурмы детей, Трамп не хочет видет Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский скоро покинет Украину. Но отпустит ли Украину НАТО? Любовь Степушова Миллионы смертей и любовь к детям: шокирующие факты о бельгийском короле Леопольде II Сергей Лебедев
Гениальный трюк для похудения: его предложил британский психолог
Зачем мыть окна, если через два дня они снова грязные? Хитрость, которая продлит их чистоту
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Короткое замыкание обеспечено: нельзя ставить микроволновку в эти популярные на кухне места
Последние материалы
Диабет отступает: этот любимый всеми напиток способен снизить риск заболевания на 15%
Сводка с фронта: ВСУ начали бросать в мясные штурмы детей, Трамп не хочет видет Зеленского
7 растений, которые могут стать смертельной угрозой для вашего питомца
Забудьте о диетах: эта женщина сбросила 42 кг и честно поделилась своим секретом
Это место в Нормандии не похоже на любые другие курорты
Не просто концерт, а целый спектакль: Куклачёв с сыном и 200 кошками едут удивлять Россию
Идеальный нюд для ваших губ: эти хитрости помогут найти подходящий оттенок
Эти 3 места Тосканы удивят: здесь живет всего несколько сотен человек!
Boeing может вернуться в Россию: эксперты обсуждают условия и последствия
Хотели крупную свёклу, а выросли мышиные хвостики? Возможно, вы делаете эту ошибку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.