Боль в бёдрах уйдёт навсегда: тренер назвала 3 упражнения, снимающие напряжение за 5 минут

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Боль и скованность в бёдрах могут доставлять массу неудобств, особенно если вы ведёте сидячий образ жизни. По словам тренера и инструктора по йоге Валери Лукас, напряжение в бёдрах может быть вызвано множеством факторов — от неправильной осанки до недостатка активности.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Бедро

К счастью, даже короткие разминки могут помочь. Лукас рекомендует три упражнения, направленных на укрепление и расслабление бёдер.

1. Казачьи приседания — развивают боковую подвижность и укрепляют приводящие и отводящие мышцы.

2. Реверанс в выпаде — улучшает баланс, активируя стабилизаторы бедра.

3. Утиная походка — помогает укрепить мышцы сгибания бедра и улучшить динамическую подвижность.

Выполняя эти упражнения в течение 5-10 минут в день, вы почувствуете заметное облегчение и свободу движений, пишет Fit&Well.

Уточнения

Бедро (от лат. femur — бедренная кость) — проксимальная часть нижней конечности человека (задней конечности у других обладающих ею представителей царства животных) между тазобедренным и коленным суставами.



Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

