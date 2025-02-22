Не сидите на месте: этот простой трюк ускорит восстановление мышц после нагрузок

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Новое исследование Университета Оттавы показывает, что чрезмерное сидение может замедлять восстановление после интенсивных тренировок.

Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Учёные провели эксперимент, в ходе которого участники выполняли тяжёлую нагрузку на мышцы ног, а затем записывали время, проведённое в сидячем положении.

Результаты показали, что чем больше времени человек проводил сидя, тем дольше сохранялась мышечная боль и медленнее возвращалась сила. Чтобы ускорить восстановление, специалисты советуют чаще ходить и делать лёгкие разминки.

Простые изменения в образе жизни могут значительно повлиять на скорость возвращения к активным тренировкам, пишет журнал Men's Health.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

