Не сидите на месте: этот простой трюк ускорит восстановление мышц после нагрузок

Новое исследование Университета Оттавы показывает, что чрезмерное сидение может замедлять восстановление после интенсивных тренировок.
Учёные провели эксперимент, в ходе которого участники выполняли тяжёлую нагрузку на мышцы ног, а затем записывали время, проведённое в сидячем положении.
Результаты показали, что чем больше времени человек проводил сидя, тем дольше сохранялась мышечная боль и медленнее возвращалась сила. Чтобы ускорить восстановление, специалисты советуют чаще ходить и делать лёгкие разминки.
Простые изменения в образе жизни могут значительно повлиять на скорость возвращения к активным тренировкам, пишет журнал Men's Health.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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