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Программа 15-минутной тренировки для улучшения самочувствия

Минимум времени – максимум пользы: эффективная тренировка на дому
2:10
Спорт

Даже 15 минут домашней тренировки в день способны улучшить физическую форму, если занятия организованы грамотно. В условиях нехватки времени короткие, но интенсивные упражнения становятся спасением для тех, кто не может посещать зал. Главное — сосредоточиться на базовых движениях, задействующих несколько групп мышц одновременно.

утренняя зарядка
Фото: freepik
утренняя зарядка

Структура 15-минутной тренировки

Динамическая разминка (2 минуты)

— Прыжки с разведением рук и ног (1 минута): активизируют кровообращение и подготавливают тело к нагрузкам;

— Вращения плечами и тазом (1 минута): снижают риск травм и улучшают подвижность суставов.

Основной блок (8 минут)

  1. Вращения плечами и растяжка шеи (2 минуты): снимают напряжение после долгой работы за компьютером;
  2. Приседания (2 минуты): укрепляют мышцы ног, ягодиц и корректируют осанку;
  3. Планка (1 минута): развивает мышцы кора, улучшает баланс и стабильность;
  4. Упражнение "Супермен" (1 минута): укрепляет спину, снижает риск болей в пояснице;
  5. Мостик (2 минуты): прорабатывает заднюю поверхность бедра и поддерживает позвоночник.

Завершающая растяжка (5 минут)

— "Кошка-корова": в позе на четвереньках прогибайте и округляйте спину для расслабления поясницы;

— Наклоны вперед: из положения стоя потянитесь к пальцам ног, растягивая подколенные сухожилия;

— Растяжка квадрицепсов: подтяните пятку к ягодице, удерживая равновесие;

— Боковые наклоны головы: мягко растяните мышцы шеи и трапеции.

Преимущества коротких тренировок

Регулярные 15-минутные сессии не требуют оборудования и повышают уровень энергии за счет выброса эндорфинов. Они также помогают предотвратить боли в спине и шее, характерные для малоподвижного образа жизни, и ускоряют метаболизм, способствуя поддержанию здорового веса. Постепенное увеличение нагрузки позволит адаптировать программу под индивидуальные цели.

Уточнения

Заря́дка (у́тренняя гимна́стика; устар.: заря́довая гимна́стика) — гимнастический комплекс физических упражнений, выполняемых утром после пробуждения для ускорения перехода от состояния сна к активной деятельности. Является частью лечебной физической культуры.
 

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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