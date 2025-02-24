43-летняя модель раскрыла секрет идеального пресса и методы расслабления

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Модель Алессандра Амбросио много лет ведёт активный образ жизни. 43-летняя звезда показала в соцсетях результат тренировок.

Фото: Instagram* Алессандры Амбросио Модель Алессандра Амбросио

Фитнес — важная часть жизни модели.

Амбросио опубликовала фото в облегающем спортивном костюме, состоящем из топа и леггинсов. На снимке видна подтянутая и рельефная фигура модели.

Как же в 43 года ей удается быть в такой шикарной форме?

Модель рассказывала, что для неё тренировки — лучшее лекарство от стресса. После занятий спортом Амбросио обязательно идёт на массаж, где расслабляется и отдыхает телом и душой.

Уточнения

Алесса́ндра Кори́н Мари́я Амбро́сио — бразильская супермодель.

