43-летняя модель раскрыла секрет идеального пресса и методы расслабления

Модель Алессандра Амбросио много лет ведёт активный образ жизни. 43-летняя звезда показала в соцсетях результат тренировок.
Фитнес — важная часть жизни модели.
Амбросио опубликовала фото в облегающем спортивном костюме, состоящем из топа и леггинсов. На снимке видна подтянутая и рельефная фигура модели.
Как же в 43 года ей удается быть в такой шикарной форме?
Модель рассказывала, что для неё тренировки — лучшее лекарство от стресса. После занятий спортом Амбросио обязательно идёт на массаж, где расслабляется и отдыхает телом и душой.
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