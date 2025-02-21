Реванш Бивола и Бетербиева: у кого больше шансов к победе, и сколько заработают боксёры?

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22 февраля пройдёт масштабный боксёрский поединок, спустя 4 месяца в клетке снова встретятся Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Они сразятся в реванше за звание абсолютного чемпиона мира по боксу.

Фото: Х by Top Rank Boxing Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

В октябре 2024 года в Эр-Рияде прошел первый поединок между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Его результат вызвал споры среди болельщиков и экспертов, многие из которых посчитали, что Бивол заслуживал победы. Однако победил тогда Бетербиев. Организатор боя — председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх тоже счел результат боя несправедливым.

Как готовится Бетербиев?

Артур Бетербиев и его тренерский штаб не обрадовались, что реванш назначили всего через четыре месяца после первого боя.

Артур готовился ко второму поединку с прицелом на всю 12-раундовую дистанцию. По его словам, он никогда не рассчитывает на быстрый нокаут.

Бетербиев придерживается строгого режима. Утренние и дневные тренировки идут в одно и то же время: с 7 до 9 утра и с 15 до 17 часов. В функциональной подготовке особое место занимает работа с молотом, файтболом и теннисными мячами для развития координации.

Как готовится Бивол?

Дмитрий Бивол сразу начал готовиться к реваншу, в ноябре 2024 года. Его не устроил результат предыдущего боя. Ключевым элементом его тренировок стала борьба в стойке и работа в клинче — это должно помочь против мощного прессинга Бетербиева. Развить выносливость ему помогают длинные забеги, увеличение количества раундов в спаррингах.

Тренировками Бивола руководит 70-летний петербургский тренер Геннадий Машьянов. Подготовка проходит по строгому расписанию: понедельник, среда, пятница — спарринги, вторник — работа на мешке, четверг — восстановление, суббота — бег.

Сколько заработают боксёры?

Если в первом бое оба боксера заработали по 10 млн долларов, то в реванше их гонорары будут значительно больше. Согласно инсайдерской информации, минимальная выплата для каждого составит 15 млн, а при определенных условиях сумма может увеличиться до 20 млн долларов.

Чего ждать от боя-реванша?

Чемпион WBA International в среднем весе, непобежденный боксер Вадим Туков заявил, что для победы Биволу нужно будет действовать по-другому, не так как четыре месяца назад.

По словам Тукова, оба бойца будут работать раскрепощенно, при этом Бетербиев рискует меньше.

Трехкратный чемпион России по боксу, призер чемпионата мира и обладатель золотой медали чемпионата Европы Всеволод Шумков заявил "Фонтанке", что победа на этот раз "улыбнётся" Биволу.

"В этот раз Дмитрию придется больше рисковать. В первом бою он осторожничал, старался избежать лишних ударов, но сейчас у него другого выхода нет. Он понимает, что без агрессии победу не одержать", — отметил он.

Однако Бетербиеву может сыграть на руку более рискованная манера ведения боя соперника.

"Артур — опытный и хитрый боец, умеет ловить на контратаках. В этом бою шансы примерно равны: все зависит от того, кто лучше навяжет свой стиль", — заключил Шумков.

Уточнения

Арту́р Асильбе́кович Бетерби́ев (чечен. Бетербиев Асильбекан Артур; род. 21 января 1985, Хасавюрт, Дагестан, СССР) — непобеждённый российский и канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.

